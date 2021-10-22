香甜多汁的麻豆文旦讓秋季的味蕾很有口福，追尋著柚香來到台南麻豆區農會生鮮超市，寬敞、時尚、摩登的空間映入眼簾，令人不禁懷疑是不是錯走到了百貨公司？然而可愛的吉祥物娃娃「UR袖兒」萌萌微笑著迎賓，是的！這座2020年1月18日改裝開幕的農會超市，堪稱全台最潮！還一舉奪下台灣設計研究院頒發的「2020年金點設計獎標章」。
大片空間悠閒氛圍
農會總幹事孫慈敏是改裝的幕後推手，她觀察到農會超市地處外環且連鎖超市環伺的危機，毅然推動改裝創造亮點。有別於一般賣場將空間擺滿貨架及商品的作法，保留大片空間設置座位區，並設計咖啡吧及中島料理台，讓客人感受到悠閒氛圍，並邀請農友及專家前來直播做菜，創造話題之外，更促進農產品銷售。大門入口最醒目的區域規劃為「麻豆農會品牌專區」及「大台南專區」，柚花香氛用品及文旦系列食品通通都讓人想擁有，就連台灣其他鄉鎮農會的特色伴手禮也囊括其中，走一趟麻豆，即可買遍全台特產。
小農及產銷專區吃得安心
為了讓青農、小農擁有展售的舞台，還特別規劃「小農專區」，百大青農推出的多元化產品任君挑選；「產銷履歷專區」則讓顧客買得放心、吃得安心；「農村社區小舖」的新鮮蔬果一字排開，帶來健康的綠色饗宴；而各式各樣的日常用品也可在超市找到，讓人盡享尋寶樂。
麻豆區農會
地址：台南市麻豆區新生北路56號
電話：06-571-8575
時間：08:00-20:00
本文作者:行遍天下
(本文摘自《行遍天下10月號348期》)
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