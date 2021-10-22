在宜蘭與花蓮交界處有一個低調的漢本車站，附近幾乎沒有店家，只有蘇花公路上一路呼嘯而過的聯結車，與偶一出現奮力踩踏雙腳的單車騎士。往車站南方海邊望去，不遠處矗立著一棟藍色海洋風建築物，原來這裡是由海巡署安檢站變身的文化交流站─漢本海洋驛站。
盪開煩惱 盪向大海
一張IG上盪向大海的鞦韆照，吸引了無數個按讚數，這個海洋盪鞦韆就位在今年8月正式對外營運的漢本海洋驛站裡，驛站的前身是海巡署的白來分安檢所，現由台泥企業的和平電力協助活化、營運。台泥希望這裡能成為澳花村部落文化交流站，輔導了村民進駐市集，且只有投入不營利，驛站相關的收入均投入澳花國小教育基金。
漢本海洋驛站在觀海平台上設計了一座面海的鞦韆，取名自希臘神話中彩虹女神「Iris」。坐上Iris完全可以感受到什麼叫做坐擁海景第一排！吹海風盪鞦韆，海天一色美景盡收眼底，且擺盪越高越high喔！但基於安全考量，12歲（含）以上且身高須滿100公分以上才能搭乘，體驗時間每次2分鐘，每次至多可5人搭乘。
海海市集 部落創生
享受完被海風吹拂的愜意感之後，來到這邊還可以逛「海海小市集」品嚐美味的泰雅風味鬆餅、甜點；同時還有來自澳花村部落手作飾品、民俗服飾等攤位。若有時間計畫停留長一點，建議可參加由漢本海洋驛站與澳花青年所推廣的海洋休閒活動，像是SUP立式划槳、獨木舟等到神祕的無人沙灘與海蝕洞等，體驗不一樣的部落生活。
景點資訊
漢本海洋驛站
地址：宜蘭縣南澳鄉碧海路99號
電話：03-998-5200
時間：10:00-18:00
網址：https://www.tccdaka.com/tw/hanbenOceanStation.html
本文作者:行遍天下
(本文摘自《行遍天下10月號348期》)
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