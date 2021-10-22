26年前，苗栗發生一起駭人聽聞的殺人姦屍、分屍案，多年來棄屍地點傳出有獨臂白衣女深夜徘徊，向路人詢問「你可以幫忙找我的左手嗎？」的靈異傳聞，迄今仍讓當地民眾印象深刻。

這起驚人分屍案發生在1995年9月，苗栗男子賴志宏與妻子李秋香育有3名子女，但2人感情不睦於半年前分居，李女以賴家暴虐待為由，向法院訴請離婚。9月8日，李帶1名9歲小孩到賴男住處談判。

不料2人談判破裂，賴殺害妻子分屍。因李的9歲小孩在賴住處樓下等候甚久，仍未見母親下樓，情急之下乃四處繞著房子尋找，卻在屋後排水溝發現有紅色液體疑似血水流出，小孩受驚跑回李女住處並告訴舅舅。李女家人因李行跡不明報警。警方9月10日逮捕賴，偵訊後突破賴心防，賴坦承犯案。

警方查出，賴不滿李要打離婚官司，1995年6月29日凌晨，賴打電話向李女及其家人口出恐嚇，揚言「見一個殺一個」，翌日放火燒李女家人房屋，家人驚嚇投宿旅社，不敢回家。

案發當天，李到賴住處找賴協議離婚，賴向李求歡被拒，用力將李女推倒在地，李因頭部遭重擊，前額顱骨骨折死亡，賴見李死亡仍抱至浴室內性侵，事後擔心事跡敗露，用菜刀將李女屍體支解成7大塊。

賴像燙豬肉一樣，把滾燙熱水澆淋在屍塊上去除血水外，怕李女陰魂不散，將李女的頭部拿到瓦斯爐上燒烤，臉朝下用火烤毀容後，才將屍塊裝入飼料袋和購物袋中，再騎李女機車，沿著台13線一路將屍塊分別丟棄於苗栗市松園社區旁草堆、陽明山莊後大坪頂碉堡及扶輪亭旁。

事後苗栗警方與救難協會人員，曾多次在賴棄屍地點，展開地毯式搜索，陸續尋獲李女遭肢解屍塊，最後只剩左手迄今未尋獲。為此，家屬特別訂製一隻木手放入棺內，以「全屍」安葬。

賴志宏最終被判處死刑，裭奪公權終身，已經伏法。而2016年苗栗縣政府考量大坪頂路段車禍頻傳，將扶輪亭拆除被拆除，之後當地傳出有獨臂白衣女鬼冤魂不散，深夜徘徊向路人詢問「你可以幫忙找我的左手嗎？」的靈異傳說，勾起不少當地民眾對當年那起駭人聽聞殺人分屍案的回憶。

但令人嘆息的是，當年在父親住處發現血水的9歲男童，因童年家中發生父殺母大卸7塊分屍悲劇，頓失雙親後心靈受創，誤交損友沉迷網咖，17年後缺錢花用，一再犯下偷竊、機車槍奪案，進出監牢如家常便飯，而他藏放犯案贓車的地點，就在父親爐火燒烤母親頭顱的廚房。聞者不勝唏噓。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。