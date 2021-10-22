人稱「蝦叔」的香港資深男星關海山是著名的老戲精，由粵劇名伶轉型當演員的他，戲路百變，演藝作品橫跨大小銀幕，事業亮眼的關海山感情生活也多采多姿，關海山一生有4段婚姻，在關海山2006年逝世後還屍骨未寒，卻意外掀起4妻爭產大戰。

關海山從小向父親學藝，是文武全才的粵劇小生，後來關海山轉型當演員，演藝作品橫跨大小銀幕，經典劇集《親情》、《誓不低頭》或是電影《A計劃》、《辣手神探》、《男與女》，都可以看到關海山身影，關海山成為戲路縱橫的性格演員，不論是白領階級的董事長、醫生、律師或是父親、小販角色都難不倒他，作品更是叫好又叫座。

雖然關海山幾乎都是演配角，不過他在1992年以電影《五億探長雷洛傳》拿下金馬獎和香港金像獎最佳男配角，關海山演技出神入化，連一個眼神就都是戲，更被香港演藝界風光封為黃金配角，關海山縱橫影壇50年，對提攜後輩不遺餘力，不少著名演員劉德華、梁朝偉、吳孟達、吳君如等人都對他相當尊敬，關海山對香港演藝圈發展有卓越貢獻，2001年也獲得萬千光輝演藝大獎，肯定他在香港演藝界的無私奉獻。

關海山（左2）在1992年與曾志偉、徐克、葉童等人，出席第11屆香港電影金像獎。（圖／本報系資料照片）

關海山演藝成績亮眼，他的感情生活也多采多姿，關海山經歷過4段婚姻，前3段都沒有註冊，共生下3子2女，而關海山2006年過世時還屍骨未寒，他的前任妻子和子女因不滿第4任妻子曾娣蓉對關海山的財產輕描淡寫，曾娣蓉也表明不想讓關海山前妻和子女出席喪禮，彼此就已鬧得不愉快，而關海山和第三任妻子所生的女兒，還在關海山出殯儀式上哭喊要爭口氣，讓關海山的後事變成家醜外揚，紛紛擾擾令人不勝唏噓。