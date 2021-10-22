最新1項研究警告，長年暴露在空氣汙染和噪音汙染中，會增加罹患心臟衰竭的風險。哥本哈根大學環境健康系助理教授、主要研究作者 Youn-Hee Lim表示，研究發現長期接觸特定空氣汙染和道路交通噪音，皆會提高罹患心臟衰竭的風險，特別是吸菸或患有高血壓者。

Youn-Hee Lim補充說明，為了盡量避免受到空氣及噪音汙染影響，應制定排放措施等策略，同時也必須鼓勵戒菸和血壓控制，以幫助降低個人罹患心臟衰竭的風險。

Youn-Hee Lim的研究分析超過 22000名丹麥女護士，追蹤數據長達15到20年。研究人員發現，3年內細懸浮微粒（PM2.5）暴露量每增加 5.1 微克每立方米（µg/m3），心臟衰竭的風險就會增加17%；3年內二氧化氮（NO2）暴露量每增加 8.6 µg/m3，心臟衰竭的風險就會增加10%；而3年內道路交通噪音每增加9.3分貝，心臟衰竭的風險就會增加12%。

根據10月份發表在《American Heart Association》上的研究指出，接觸到細懸浮微粒及曾吸菸者，罹患心臟衰竭的風險會增加72%。

Youn-Hee Lim進一步說明，研究人員對於空氣汙染和交通噪音，這兩個環境因素如何相互作用感到驚訝。與交通噪音相比，空氣汙染對心臟衰竭的影響更大；暴露於高度空氣汙染和道路交通噪音的女性，罹患心臟衰竭風險的增加幅度最大。

此外，大約有12%的人在參與研究時患有高血壓，30%發生心臟衰竭的護士有高血壓病史，她們同時也是對空氣汙染最敏感的族群。