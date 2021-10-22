糖尿病通常沒有症狀！病友張小姐表示，確診糖尿病時，既不痛不癢不痠也不疼，毫無症狀令她感到驚訝，但張小姐很有病識感、危機感，非常認真治療。她表示，親戚曾因糖尿病併發中風，事業沒了、生活一切完全崩盤；住家社區警衛，某天突然昏迷，送醫後才知是糖尿病，「讓我感觸很深，我很害怕自己也變成這樣。」因此張小姐定時回診、按時吃藥、調控飲食，進行血糖值監控，搭配規律運動，後來糖化血色素數值維持在5.8（正常值小於7）的漂亮成績，呼籲大眾不可忽視糖尿病帶來的威脅。

●6成糖友血糖控制不及格 醫：建立用藥安全觀念是關鍵

社團法人糖尿病衛教學會理事長王治元表示，台灣糖尿病人口數已超過220萬人，且將有100萬位「準糖尿病人」在十年內會發病，呼籲民眾務必了解糖尿病資訊，做到長期穩定控糖。根據台灣糖尿病健康促進機構品管調查研究指出，高達六成糖友未達到糖化血色素小於7.0%的治療目標。

「沒有症狀不等同於血糖控制良好」馬偕紀念醫院內分泌暨新陳代謝科李淳權醫師說明，血糖若控制不佳將會影響全身大小器官，甚至進一步產生腎臟病變、心血管疾病、中風、視力損傷、神經受損、糖尿病足等併發症；美國糖尿病協會（ADA）與歐洲糖尿病協會（EASD）發表的治療指引中，「併發症管理」是第二型糖尿病的重點治療目標。

因此，制定治療目標並規律回診用藥是治療重要關鍵，患者應及早接受治療，透過規律用藥搭配改善生活習慣以穩定血糖並延緩發生心、腎等併發症。許多糖友常誤以為藥物會傷肝、腎，或是認為出現症狀才要吃藥，因而自行減藥、停藥，導致病情加重，增加併發症風險。

李淳權指出，糖尿病治療藥物隨著醫藥技術的進步更具安全性與方便性，除了一天一顆為治療趨勢，現階段已有不易造成腎臟負擔，或是低血糖的降血糖藥物，即使是腎功能不佳的糖友不需要調整劑量也可以使用。

●上網找糖尿病資訊常有誤 大大耽誤正規治療

糖友張小姐坦言，剛確診時對於用藥、飲食控制、血糖監測等問題感到茫然，上網搜尋卻找不到所需資訊，也擔心找到錯誤資訊，根據社團法人糖尿病衛教學會調查顯示，對糖友來說，每次看診時間有限，難以好好詢問心中的疑惑，因此，多半透過網路的網友經驗分享，或是親友口耳相傳蒐集糖尿病相關資訊。

然而，卻有近六成病友找不到具可信度的衛教資訊，甚至超過五成認為衛教資訊複雜，不易閱讀。王治元表示，糖尿病是一場長期抗戰，糖友需要在一開始就打好疾病衛教基礎，以幫助疾病獲得最好的控制。

●整合衛教資源 以LINE機器人即時解決糖友疑惑

糖尿病衛教學會，為解決糖友資訊不滿足的困擾，整合現有衛教資源，以「糖尿病智慧好幫手」LINE衛教機器人與糖友即時互動，集結醫師、個管師、營養師等糖尿病照護專業團隊，彙整糖友常見的糖尿病共病、飲食控制、藥物使用、運動方式、心理健康及常見迷思，彙整成千筆資料的大題庫，糖友可以就自身疑問在「糖尿病智慧好幫手」發問並獲得即時回覆。

王治元表示，糖尿病智慧好幫手的操作模式相當便捷，國人普遍熟悉通訊軟體LINE的使用方式，也不用另外下載其他應用程式，即使是高齡糖友也能簡單上手。

除了聊天機器人的即時問答功能外，也整合學會與國健署等具有公信力的衛教資源並加以明確分類，民眾可以於選單區點選閱讀；糖尿病智慧好幫手亦有定期推播，幫助糖友與照護者了解正確糖尿病資訊。