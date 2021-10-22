冬日將近，新冠病毒疫情又要捲土重來？英國專家在7月發現Delta的亞變異株AY.4.2，可能和近日飆升的新增病例有所關聯。目前包括美國、以色列和日本在內的27個國家，都已經出現AY.4.2的確診病例。

英國在過去兩週以來，每日新增病例在3萬5千到4萬例之間，週一（18日）甚至逼近5萬例，增加速度之快，引起衛生部門的關注，懷疑和7月份發現的新冠病毒Delta亞變異株AY.4.2，或稱Delta+的病毒有關。

根據英國病毒基因序列比對結果顯示，目前約有6％的新增病例屬於AY.4.2。專家研判，AY.4.2的傳染力比Delta高出10％到15％，如果在其他國家再發生基因突變，傳染力恐怕不容小覷。

全球最大的流感及新冠病毒數據平台GISAID的資訊顯示，全球已經有27國出現AY.4.2病毒。從10月18日之後的病毒基因序列比對資料顯示，各國累計的AY.4.2病例數為14970人，英國就佔了14247例，其他國家分別是加拿大6例、美國3例、澳洲、日本、以色列各1例。

倫敦大學學院基因研究所所長波勞克斯（Francois Balloux）也推文指出，AY.4.2有可能是下一波高傳染力的新冠病毒株，預計也會成為世界衛生組織WHO下一個列入監控追蹤的目標。

●解封太快？AY.4.2威脅？英確診住院、致死率增加

英國是在7月確認AY.4.2的存在，但英國基因組學和遺傳學研究機構－維康桑格研究所（Wellcome Sanger Institute）提供的分析圖表顯示，AY.4.2有可能早在4月中旬就現蹤，當時英國正處於疫情的最低點。

英國是第一個開打新冠疫苗的西方國家，從去年12月施打以來，即將屆滿1年。截至10月為止，英國累計有4900萬人至少施打過1劑疫苗，換句話說，12歲以上每10人就有1人已打過第1劑。

今年3、4月期間，英國新增確診病例數維持低點，6月又開始增加，7月一度日增4萬7千例，但英國政府仍依照時間表宣布解封。進入8月，每日新增病例始終從2萬起跳，BBC報導指出，和解封後民眾不戴口罩、防疫鬆懈、群聚增加，以及疫苗效力消退，是英國疫情無法退燒的原因。

●冬天來臨、新病毒株突變，新冠疫情恐拉警報

眼看冬天在即，在新病毒株的進逼下，疫情再度出現回溫現象，尤其住院和死亡率有攀升的趨勢，讓首相強森也不得不提出警示，雖然疫情還處於可控制的範圍，但不排除恢復強制戴口罩和居家上班等防疫規定。

美國疾病管制局CDC局長瓦倫斯基（Rochelle Walensky）也表示，目前美國境內的病例仍以Delta為大宗，AY.4.2只有零星病例，也沒有證據顯示這支病毒株會影響新冠疫苗的保護力，因此疫苗施打政策不會有所變動，呼籲民眾按時施打。