移民署提醒，任何以廣告傳單、網路臉書、IG等形式，仲介「跨國婚姻」（介紹外國人），都將被罰鍰。（圖：擷取自移民署YouTube）

一名嫁來台灣的越南籍女子「阿香(化名)」在109年11月於臉書的婚媒社團刊登跨國(境)婚姻媒合廣告，經民眾向移民署檢舉後，該女已依違反移民法遭到裁罰。

據了解，阿香原本希望透過介紹越南同鄉姊妹嫁來台灣賺一點紅包錢，所以在臉書的婚媒社團刊登「想嫁有責任，工作穩定，愛老婆、愛家庭的台灣好男人」、「越南新娘，乖巧、單純、漂亮、安全可靠、信用第一」等文字，並張貼多張越南女子照片，不料卻遭人檢舉違反移民法規定。移民署表示，根據移民法規定，任何人不得於臉書或臉書社團以及其他可以使民眾得知之方法，播送或刊登跨國（境）婚姻媒合廣告。違反者將處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，而且可以按次連續處罰。

移民署進一步說明，上揭案件因已違反移民法，經提報「跨國境婚姻媒合審查小組」審議後裁罰10萬元，之前也有新住民好心幫同鄉姊妹在網路徵婚，因而被處以罰鍰，所以千萬不要在網路上當跨國月老，以免換得荷包大失血，得不償失。

移民署日提醒，日後亦將持續加強網路巡查力度，也會運用各類媒體進行跨國(境)婚姻媒合的相關宣導，以保障民眾權益。

（移民署廣告）