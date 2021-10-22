美國傳奇投資人米勒（Bill Miller）日前發布他40年投資生涯中的最後一封給投資人的信，內容除了提及如今股市趨勢以外，還點出股市致富的關鍵並不是時機，而是時間。

《MarketWatch》報導，作為Legg Mason Capital Management董事兼投資長的美國傳奇基金經理、億萬富翁米勒，以連續15年跑贏標普500指數聞名遐邇，雖一度在2008年金融危機時，遭遇沉重的拋售潮，導致米勒不得不出脫股票，但當時也憑藉遭受重創的亞馬遜和早期的比特幣投資，一舉重回億萬富翁。

在40年的投資生涯，米勒每季都會和已故的合夥人基恩（Ernie Kiehne）輪流撰寫致投資人的信，而在過去30年裡，米勒每季獨自撰寫一封，如今這項任務將委由他兒子Bill Miller IV和Samantha McLemor來承擔，但他也強調，這並不意味他就此不再出聲，「若我認為市場出現有趣、有用的事情，其他人並未提及，我會再次坐到鍵盤前面」。

在最後一封致投資人的信中，米勒對美股的前景仍持樂觀態度，「我們正處於從2009年3月開始的牛市，其中也伴隨著不少不可避免的回調、修正」，但當股票相較債券過於昂貴，或是獲利下滑之際，就是牛市終結的時候，但很明顯這兩種情況並未出現。

米勒提及大陸監管、高通膨、供應鏈瓶頸等目前的隱憂，認為這些擔憂都是合理的，且股市也相對反應，尤其是9月股市的回調，「我非常有信心的事，從現在開始的1年的時間哩，這些隱憂都會被新的隱憂所取代」。

米勒表示，選擇進入市場的時機十分愚蠢，大多股票回報都集中於急劇爆發的走勢，始於極度悲觀或恐懼，如同去年疫情爆發湧現的賣壓一般，「我們需要相信的是時間，而不是時機，這才是在股市致富的關鍵」。