許多屋主掛售物件通常都會開高，希望賣出好價錢的同時，也讓買家有殺價空間，有網友相中一個社區，不過開價比實價登錄貴3成，實價僅約2800萬，賣家卻開到3850萬，但他預算約在3000萬，因此來詢問如何才能最有效殺價；大批網友看了幫忙出謀劃策，但大多認為實價登錄就是地板價，不會再低，有網友提議，「實價登錄直接喊來砍，除非必要不要當冤大頭」。

1名網友在PTT房屋版發文，近期看中一個社區很不錯，但查看實價登錄，發現近2年同一個社區，上下樓層的實價登錄才約2800萬、2900萬，而賣家一口氣開到3850萬，讓他大感吃不消。

鑒於目前房價持續上漲，原PO預算約在3000萬左右，比實價登錄高1、200萬，但相比賣家掛售的價格而言差距仍大，因此詢問「是要先殺到2800萬後再往上加，還是拿實價登錄，請賣家降價再往下殺」。

貼文曝光後，底下網友討論熱烈，「沒有合理不合理，就是你願意的出價和對方願意的賣價有沒有交集」、「3000萬 VS 3850萬，直接放棄比較快」、「下斡旋談看看，不談怎知有沒有機會」。

有部分網友認為主要是看開出的價格，仲介收不收居中斡旋，「你看2900仲介收不收啊，這很難講吧」、「看仲介收不收斡就好」、「先開2800仲介收不收」、「看仲介收不收斡旋就好，賣方覺得不OK就退斡，想這麼多做啥」。

不少網友指出，如今實價登錄成了屋主賣房的「地板價」，看手中物件還能再漲多少，不過也建議原PO可以從實價登錄去砍價，再慢慢協商到自己可以接受的價位，「我要是你就2900+100，開始談，三個月加100我覺得很中性」、「實登現在是地板價了喔」、「砍下去就對了，讓房仲去談」、「實價登錄直接喊來砍，除非必要不要當冤大頭」、「我覺得你從實價去出可以，但往下砍就別想了」。