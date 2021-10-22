室內油漆過一段時間後，就容易泛黃，髒污也不好清潔，還會出現壁癌情形，讓人相當頭痛，一名網友竟因此異想天開，在房間內貼上磁磚，表示好清洗又耐髒，詢問大家「有人家裡房間喜歡喜歡貼磁磚嗎？」，照片曝光後鄉民傻眼，直呼「根本就停屍間」。

網友在PTT女性版PO文「房間貼磁磚 = 住浴室？」，她說牆壁貼磁磚好像只有在浴室跟廚房看過，但優點就是好清洗又耐髒、方便，隨後也將照片貼出來供大家觀看。只見大約4坪左右的房間，地板與牆壁都貼上磁磚，有說不出的突兀感。

有網友在房間貼磁磚，認為耐髒又好清潔，鄉民看到全笑翻，直言像廁所或停屍間。(圖／PTT)

鄉民看到後傻眼，紛紛直言：「感覺超怪的」、「看起來就很不吉利」、「這根本拿廁所租人吧」、「以前老公寓都會貼，超難看」、「地板可以，牆壁真的不適合」、「你是住在廚房嗎」、「這樣晚上愛愛的時候回音超響耶」、「那不叫浴室 那叫醜」、「只有我覺得像停屍間嗎...」、。

也有人點出問題：「磁磚不是不行，是樣式問題」、「你挑這種磁磚就是醜阿」、「這房間問題是磁磚太醜，而且牆壁跟天花板都沒對花對線」、「老一輩這樣搞原意是防漏水跟壁癌啦，但這幾年溫差越來越大，磁磚容易碰共，還是推薦超耐磨材質就好」。