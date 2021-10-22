39歲大陸鋼琴王子李雲迪昨(21日)才因為參與綜藝《披荊斬棘的哥哥》片段無端被打馬賽克，背後原因掀起輿論熱議，直到晚間北京公安局一則微博才揭開了李雲迪為何在節目中被打碼消失的真相，竟是因為涉嫌嫖娼被捕，消息震驚演藝圈。隨後陸網更瘋傳多張李雲迪涉嫖娼事件的女主角辣照，讓網友看了直言真不怪他！

李雲迪驚傳涉嫖娼被捕，根據北京公安局官方微博PO文所述，朝陽公安分局接獲群眾舉報稱，友人在朝陽某小區賣淫嫖娼。對此，警方依法展開調查，將賣淫違法人員陳某卉（女，29歲），嫖娼違法人員李某迪（男，39歲）查獲。經審查，上述人員對違法事實供認不諱，目前均已被朝陽公安分局依法行政拘留。

陸網瘋傳李雲迪嫖娼對象辣照。(取自微博)

隨後陸網更瘋傳多張號稱是事件女主角的真相照，只見照片中的長髮女子擁有精緻五官與小巧的瓜子臉蛋，而她不僅外型出眾，作風更是大膽火辣，穿著性感丁子褲在鏡子前自拍，纖腰豐臀好身材引爆大陸網友熱烈討論，「難怪啊」、「這是營業用的吧」、「聽說還有穿內衣彈琴的影片」、「是男人喜歡的那種…有點理解。」

大陸網紅陳佩奇慘遭賣淫女盜用照片，怒斥離譜。(取自陳佩奇yyyy微博)

不過其實這些照片並非李雲迪事件女主角，而是大陸網紅「陳佩奇yyyy」。她稍早經由朋友告知，得知自己照片瘋傳是李雲迪的買春對象，氣到在微博PO文直斥太離譜：「李雲迪嫖娼對象盜用我的圖 然後現在變成我是女主？？？真的離譜，人在家中坐鍋從天上來。」直呼她根本不認識李雲迪。