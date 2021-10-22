不少人表示餐包沒啥味道，不太好吃，女網友推薦搭配葡萄乾奶酥抹醬食用。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

好市多不少產品量多又便宜，往往是家庭主婦們的最愛，近日36個99元的餐包，更是引起民眾暴動，每個人推車都放一袋，但不少人表示沒味道、不好吃。對此一名女網友也傳授自己的料理方式，表示搭配葡萄乾奶酥抹醬後，立刻升級為超級美食，成品曝光也讓網友口水直流，直呼太邪惡。

女網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示，自己去逛好市多，看見了架上的葡萄乾奶酥抹醬，立刻就浮現可以與餐包搭配的想法，於是買回家後立刻進行「實驗」。

女網友表示，先將餐包切開，抹上葡萄乾奶酥抹醬後烤一下，就是超級美味的料理。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO表示，先將餐包切開後塗抹上抹醬，再放進烤箱烤，成品出爐後簡直是極度美味，甚至可以打100分，但也直言吃完後「罪惡感十足」，只能多跑幾趟健身房了。

文章曝光後網友也口水直流：「看起來好邪惡」、「明天立刻去買」、「抹醬也只要129，CP有夠高」、「奶酥+餐包就是絕配」、「光看照片就能聞到味道了」、「內行的，這個醬很厲害」、「健身房不重要，東西好吃比較優先」、「這麵包+抹醬吃完=跑2次全馬」、「樓主很懂吃」。