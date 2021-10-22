對於前民進黨主席施明德指江鵬堅是調查局臥底一事，有媒體人指出，民進黨為了鞏固執政，造神自己的前輩跟同志，也妖魔化對手。如今神魔的界線被混淆，是否還能繼續當提款機？

民進黨立委黃國書日前「被迫」承認曾當過國民黨線民，民進黨前主席施明德在媒體求證下，證實創黨主席江鵬堅是調查員。

媒體人在其臉書專頁《文翔政論》指出，民進黨內開始討論要怎麼處理這些政治檔案，有一派主張繼續完全公開，讓當年的加害者跟協力者無所遁形，一派也在思考怎麼公開或哪些要公開比較好？

民進黨現在有這樣的猶豫，《文翔政論》認為，其實挺諷刺，因為當時促轉條例在審查的時候，很多人拿著漢娜鄂蘭的「平庸邪惡」出來說，說當年協助威權的人都應該受審。而江鵬堅已經辭世，但民進黨過去主張的轉型正義，是連過世的人都要追究責任，那江鵬堅會不會也被追究配合威權體制？

《文翔政論》指出，民進黨有兩條路可以選擇，一個是果斷自清家門，一視同仁；另一條路，選擇黨內和解，既往不咎，但同樣的標準也得適用在國民黨跟其他威權協力者身上，達成全國和解。

《文翔政論》強調，民進黨為了鞏固執政，造神自己的前輩跟同志，妖魔化對手，如今神魔的界線被混淆，是否還能繼續當提款機？