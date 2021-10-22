台灣地狹人稠，但文化多元，東南西北的生活習慣噢氣候更是大不相同，有人喜歡南部穩定的氣候與較低的消費，也有人喜歡北部的便利，或是東部的大自然與寧靜，《Yahoo奇摩》就針對網友「你最想在全台灣哪一個縣市生活」等三題進行民調，結果卻出乎意料，全由一個縣市奪冠。

天下雜誌日前公布縣市首長民調，屏東縣長潘孟安奪冠，台北市長柯文哲依舊吊車尾，《Y民調》也順勢進行民調，針對「你最想在全台灣哪一個縣市生活？」、「退休後你最想住在台灣哪一個縣市」與「哪一個縣市幸福感最高」提問。

幸福感最高、退休後最想居住城市與最想生活的縣市票選中，台中市成功三殺，全部奪下第一名。(圖／台中市府提供)

首先是第一題的「你最想在全台灣哪一個縣市生活？」，奪下寶座的為台中市，擁有18.1%的支持度，其次為台北市的16.9%，剩下的縣市支持度都低於10%，第三名台南僅有7.2%。

第二題的「退休後你最想住在台灣哪一個縣市」投票中，台中市再度拿下第一名，以13.8%的支持度奪冠，第二名也依舊是台北市的11.3%，第三名則是擁有最完美大自然景色的花蓮8.3%。

最後的「哪一個縣市幸福感最高？」，依舊由台中奪冠，獲得15.1%支持率，台北市仍舊以13.8%位居第二，第三名則是台南的6.7%。

最終台中市成功三殺，在三個項目中全都奪下第一名，推估是因為位於中部，不論要北上或南下都方便，加上有不輸南部的美食與價位，以及相對穩定但沒那麼炎熱的氣候，交通雖比不上北市，但也優於南部。北市則是因交通最為便利，甚至僅靠捷運就能通往各個地方，加上最為繁華，平均薪資也最高，因此許多人依舊嚮往著到北市生活。