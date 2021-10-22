台中二選區台灣基進陳柏惟罷免案，即將投票。最後一晚，刪Ｑ總部在龍井東海藝術街舉辦「歡送3Ｑ之夜」，包括國民黨前主席江啟臣、立委鄭麗文、台南市議員謝龍介、資深媒體人趙少康等藍營大咖都將登台助講；陳柏惟陣營則舉辦「民主音樂會」，訴求反惡霸。前民進黨立委郭正亮表示，他難以想像陳柏惟為什麼到現在沒有很多里長站出來挺他，這蠻奇怪的。

罷免投票倒數計時，郭正亮21日在政論節目《新聞大白話》中表示，這時候陳柏惟的空軍已經沒有用，都結束了。只有兩個東西有用：第一個是組織動員，比如他沒有看到車隊遊行，因為台中二選區很大，所以要用很多的車隊到各鄉鎮，把訴求講出去；第二個就是各重要的社團、各重要的「頭」出來表態，比如里長、農會等等。

郭正亮直言，很難想像陳柏惟為什麼到現在沒有很多里長站出來挺他，這蠻奇怪的。這跟台中市長盧秀燕無關，因為陳柏惟是選立委，而且當選了。像民進黨台中另外那幾位區域立委黃國書、張廖萬堅、何欣純、蔡其昌等人，他們的基層都很強，他們如果碰到這種事，一定可以召集一堆組織幹部來挺自己。陳柏惟是區域立委，怎麼叫不出這種人來挺自己，還把上電視看成他重要的職責，一般區域立委很少上電視節目，比如中南部立委都趕著回去選區，做選民服務、做地方議題的處理，哪有像陳柏惟這樣。