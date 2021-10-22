第12輪疫苗第一階段今開打，國際三大疫苗BNT、莫德納、AZ同步上場，總計逾188萬人預約接種，其中BNT主要是打第一劑，莫德納與AZ則是第二劑，不少民眾擔憂接種疫苗的副作用，對此，《中時新聞網》也整理出3大廠牌的疫苗副作用，提醒接種第二劑莫德納的民眾注意，因為第二劑出現不良反應的機率會比第一劑高。

一、第12輪第一階段符合資格者？

符合資格者為在10月13日中午12點前登記意願的30歲以上民眾可約打第一劑BNT；在7月16日前已打第一劑莫德納的55歲以上民眾可約打第二劑；最後則是在7月30日前已接種第一劑AZ的38歲以上可約打第二劑AZ，預計在10月22日起至10月27日接種。

二、BNT疫苗常見副作用？

成年人打BNT常見副作用為注射部位疼痛（84.1%）、疲倦（62.9%）、頭痛（55.1%）、肌肉痛（38.3%）、畏寒（31.9%）、關節痛（23.6%）以及發燒（14.2%），上述的症狀多在數天內就會消失。

三、莫德納常見的副作用？

莫德納則是注射部位疼痛（92%）、疲倦（70%）、頭痛（64.7%）、肌肉痛（61.5%）、關節痛（46.4%）、畏寒（45.4%）與發燒（15.5%）。極罕見的心肌炎與心包膜炎較常發生在第二劑或年輕男性身上，打完若有持續性胸痛、呼吸急促或心悸盡快就醫。而莫德納打第二劑發生不良反應的機率與嚴重程度會比第一劑高，近期身體不適者建議可等狀況穩定後再打。

四、AZ疫苗常見的副作用？

接種AZ疫苗後常見的副作用是注射部位疼痛（54.2%）、疲倦（53.1%）、頭痛（52.6%）、肌肉痛（44.0%）、畏寒（31.9%）、關節痛（26.4%）以及發燒（7.9%）。與莫德納不同的是AZ接種第一劑的副作用較強，但打第二劑症狀都會較輕微。