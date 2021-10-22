中方測試高超音速滑翔體令美國憂心不已

五角大廈周四在聲明中說，美國最新一次測試高超音速武器失敗，在與中俄開發的競賽中受挫。

據CNN新聞網和《防務新聞》（Defense News）21日報導，美方火箭用來加速，以讓滑翔體達高超音速的助推器故障，以致測試失敗。而在研發高超音速武器中，滑翔體是很關鍵的部分。

目前官員已經開始檢討周四在阿拉斯加太平洋太空港發射場（Pacific Spaceport Complex Alaska）的相關測試，以了解推進器故障的原因。

五角大廈發言人高曼（Tim Gorman）說，「實驗和測試有成功也有失敗，這是以驚人速度開發高複雜性關鍵技術的基礎，猶如該部門正在開發的高超音速技術般。」五角大廈將研發高超音速武器視為最優先要務之一，尤其在中俄都致力研製相關武器之際，更是如此。由於美國4月測試失敗，加上前幾天中方才成功測試高超音速滑翔體，這對美方來說，又是另一次打擊。

高超音速武器以5馬赫或更快的速度飛行，難以被偵測到，對飛彈防務系統構成挑戰。此外，高超音速飛彈的飛行軌跡遠低於高弧度的彈道飛彈，而彈道飛彈很容易被發現，但高超音速飛彈不僅能機動，還能躲避飛彈防禦系統。

就在上周末，《金融時報》（Financial Times）報導，中方成功測試了能攜帶核武的高超音速滑翔體。可是北京周一否認說，那測試只是例行的太空船實驗。而美國國防官員說，中方研製的高超音速滑翔體具有高機動性，根本無從預測，它們以極高的速度從太空軌道到大氣層，能飛行數千計公里，以打擊目標。更複雜的是，它們能從南極，而不只是美國部署多數彈道飛彈預警，追蹤和防禦系統的北極發動攻擊。

另一方面，俄羅斯兩星期前才宣稱，首度成功試射了「鋯石」（Tsirkon，Zircon）潛射高超音速飛彈。而今夏俄方才說，它從戰艦上成功試射了「鋯石」高超音速飛彈。