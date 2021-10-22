臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

民進黨台北市議員簡舒培20日在北市議會質詢時，要台北市長柯文哲一字不漏念出蔡英文總統雙十國慶時提出「4個堅持」，柯拒絕照辦並當場爆氣，引發激烈口角。不少網友對簡對著柯大喊「念！」，並稱若柯不敢念出來就向總統蔡英文道歉一事特別不滿，認為簡舒培的態度實在太囂張，顛覆大眾對民代職權的認知，還有網友揚言要罷免簡給她一個教訓。

柯文哲20日下午赴議會報告總預算計畫，簡舒培要求柯一字不漏念出「4個堅持」內容，柯則回應：「我不需要當個小學生，讓你當老師來指導我念課文。」簡再嗆，「你說她講的是廢話，你現在又變成小學生」，顯見柯根本不敢說這4個堅持。柯則強調他身為台北市長，不需要給簡舒培當小學生來教育。

簡舒培再次要求柯文哲「念！」並稱如果柯文哲不敢念出來就向總統蔡英文道歉，遭柯反嗆：「就因為她這廢話我不想念啦！」

此事迅速點燃網友怒火，不僅PTT論壇與臉書相關新聞連結下湧入大批網友痛批，網友更出征簡舒培臉書，砲轟她是個不會質詢、態度傲慢的失格議員；值得注意的是，不少網友甚至留言表示，要罷免簡讓她嚐到教訓：「有哪位能人，發起罷免吧！」、「支持罷免簡舒培」、「可以叫她來背國父的禮運大同篇啊！看她會不會，強人所難，不質詢市政，抱小英的大腿，罷免她！」、「應該要強制一年至少要舉辦兩次以上罷免選舉才對」。

針對外界的攻擊，簡舒培21日下午3時4分在臉書發文回應：「從頭到尾我並沒有強迫他（指柯文哲）一定要說，只有不斷問他敢不敢說，如果敢，就快說；如果不敢、不願，柯文哲如果明確說了他的意見，當然我也無法勉強他一定要這樣說。」