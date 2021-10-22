針對外媒報導中國軍方兩度測試極音速飛彈，美國核武專家葛瑞格今天說，相關技術已存在數十年，極音速飛彈發射及行進並非匿蹤，中方就算測試成功外界也不應意外。

英國「金融時報」近期援引知情人士說法報導，中國軍方今年夏季兩度測試極音速武器，運用分離軌道轟炸系統（FOBS）推進具核能力的極音速滑翔載具（hypersonic glide vehicle）繞行地球，重返大氣層後未命中地面目標，仍震撼美國軍方及情治單位。

美國總統拜登（Joe Biden）本週對極音速武器表達關切，國務院發言人普萊斯（Ned Price）也說，拜登政府對中國核武實力迅速擴張深感憂心，包括在「新運載系統」方面的發展。

費城智庫外交政策研究所（FPRI）今天舉辦視訊研討會，邀請麻省理工學院（MIT）核安全與政策實驗室研究員葛瑞格（Laura Grego）和FPRI研究部主任史坦（Aaron Stein）探討中方疑似測試的極音速武器對早期預警、飛彈防禦、核嚇阻有何影響。

葛瑞格說，報導提及的技術涉及將物體置於近地軌道並帶回地表，已存在數十年。中國太空計畫發展已久，肯定已掌握這項技術，「他們能辦到其實不令人意外」。

她說，洲際彈道飛彈發射後路徑可預測，飛彈防禦系統便於應付。1960年代美蘇冷戰時期，兩國都想突破對方防線，試驗將酬載射往近地軌道，之後離軌（de-orbit）攻擊地面目標，這類飛彈基本上沒有射程限制，路徑也無法預測。

中國外交部發言人趙立堅之前否認報導內容，強調中方測試的是可回收太空技術。

葛瑞格說，報導所提技術也適用於美國昔日以太空梭將太空人帶回地面等任務，中方解釋不見得對應報導內容，但其實符合「把東西放到太空，依可控路徑帶回地表」的技術定義。

至於極音速飛彈是否會影響預警時間，葛瑞格分析，極音速武器初速雖快，重返大氣層卻會損失速度，接近地表目標時速度會慢於飛得高、軌跡長的洲際彈道飛彈，因此兩者從發射到撞擊地面的時間差不多都是30至40分鐘。

此外，除陸基雷達系統外，美國、俄羅斯、中國等技術先進國家都有基於太空的紅外線感測裝置，可偵測到極音速飛彈發射及在大氣層高速行進時生熱。葛瑞格說：「我們並非完全看不見。」

美國2002年退出反彈道飛彈條約（ABM），近20年來投入鉅資發展戰略飛彈防禦系統。葛瑞格說，中國將此視為自身核嚇阻生存能力面臨的重大威脅，擔心美國飛彈防禦技術一旦取得突破，將認定中國欠缺遭率先攻擊後發動反擊的能力，因而改變戰略平衡。

但她表示：「中國現有的洲際彈道飛彈就足以讓美國飛彈防禦系統不堪負荷，數量還在增加，所以從技術角度出發，中方沒必要打造全新武器迴避美國飛彈防禦系統。」

葛瑞格研判中方有在大國軍備競賽中「不落人後」的心態，想讓美國相信中方不斷花錢可躲過相互脆弱性，但她說：「大家生死與共，彼此都是脆弱的。根本之道是裁減核武，從外交著手，而非發展技術。」