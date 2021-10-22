新北市雙溪區虎豹潭16日因溪水暴漲，發生遊客遭沖走意外，搜救人員昨(21日)尋獲最後一名罹難者8歲劉小妹。曾喊話「伯伯不會放棄」的新北市長侯友宜昨晚在臉書寫下，伯伯終於可以送妳回家了，雖然沒能幫妳找回另一隻鞋，伯伯答應妳，會送妳一雙新鞋。這篇文曝光不到一天的時間，截至近上午7時30分止，已有5.4萬名網友按讚，不少人都相當感謝市長和辛苦的救難人員。

日前搜救人員在岸邊尋獲一隻鞋子與粉紅色雨衣，經警方與家屬確認，確實為劉姓女童所有，救難隊仍持續不放棄希望搜救。昨日尋獲劉姓女童後，侯友宜在臉書寫下對妹妹說的話，表示119個小時的尋覓，伯伯終於可以送妳回家了，「伯伯沒忘記幫妳安慰爸爸，一定要堅強起來，別讓妳牽掛。妹妹，不害怕了，就讓找到妳的叔叔阿姨們呵護妳最後一程。因著他們的付出與努力，回家的路上，妳並不孤單。」

侯友宜更承諾會送妹妹一雙新鞋，讓她回家的路走得更順遂。此文曝光後，感動大批網友，資深媒體人黃暐瀚現身留言表示，「妹妹乖！回家了。謝謝從不放棄的每一個人。謝謝你們」、國民黨副秘書長李彥秀說「妹妹回家了。謝謝所有搜救人員，謝謝你們」、立委洪孟楷留言「市長及所有第一線救援弟兄，大家辛苦了！感恩有您們」，「新北消防發爾麵」粉專亦留言表示，「妹妹，發爾麵叔叔阿姨們，帶妳回家，感謝此次救援所有參與人員，謝謝大家一起完成這次任務」。

更有大批網友紛紛留言表示，「看了眼眶都紅了，謝謝辛苦的搜救人員，謝謝市長」、「看了照片好心疼」、「向救難人員致上崇高的敬意」、「謝謝許多堅持不放棄的好人，也謝謝市長的慈悲心」、「看了文字好難過，妹妹，一路好走，謝謝搜救人員，辛苦了」。