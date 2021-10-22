《晨間解盤》主流股拉回買 落後股搶反彈(倫元投顧提供) 07:462021/10/22 時報資訊 時報、晨間解盤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美10年期公債殖利率衝至1.66%創短期新高，美科技股雖然轉弱但只是小幅回檔，美股對於債券殖利率的敏感度降低，說明市場投資人已淡化這項利空，主要是目前市場資金仍然相當充沛，當股價經過適度修正後，逢低進場的買盤就會升溫。 回到台股，周四電子類股人氣大復活，佔大盤成交比重衝過7成，雖然短期人氣過度集中稍嫌過熱，但當電子成為人氣主軸，則落後補漲的節奏就會響起，這是「空方架構下，抗跌會補跌；多方結構下，落後會補漲」。(倫元投顧提供) 《晨間解盤》買小不買大 盤整出飆股(倫元投顧提供) 櫃買觸季線 海外引資概念股吸睛 #人氣 #倫元投顧 #就會 #晨間 #解盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:402021/10/21 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠 17:402021/10/21 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:452021/10/21 財經 愛息族搶上車 0056爆量 04:102021/10/22 證券．權證 高價股熱戰 台股再現十千金 04:102021/10/22 財經要聞 新官上任 日股盼岸田經濟學點火 04:102021/10/22 投資理財 12檔半導體股 法人愛 04:102021/10/22 證券．權證 熱門股－青雲 外資轉買短多氣盛 04:102021/10/22 證券．權證 台股攻萬七 主流在電子 04:102021/10/21 財經要聞 5G用戶增長最快 中移動前三季淨利增近7％ 04:102021/10/22 全球財經 萬七閃現 法人看好後市 04:102021/10/22 財經要聞 財經熱門新聞 航運殺到重傷 這大咖跳船認賠8500萬 水手心寒：連他都不玩了 - 財經 無痛存退休金》月入3萬5年存到100萬！ 甜美女星公開祕笈專家說話了 - 財經 一代傳奇給投資人的告別信 2個字點破股市致富關鍵 - 財經 高價股熱戰 台股再現十千金 - 財經要聞 - 工商時報 288家碳排大戶 將繳納碳費 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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