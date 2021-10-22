土耳其央行連二月降息 里拉再次暴貶至新低 09:082021/10/22 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管通膨前景惡化，土耳其央行仍連續第二個月降息，將政策利率一口氣調降200個基點到16%，這也導致里拉再度暴貶至歷史新低。 不過該央行也表示，鑑於對食品、能源與其他進口品的暫時性供給壓力不斷上升，因此到年底貨幣政策寬鬆空間已經有限。 土國總統埃爾多安曾在上周大舉開除三名反對降息的央行官員，這也讓外界對於這次土國央行降息不感意外，儘管如此，降息幅度仍是市場預測的兩倍。 因應大陸漲電價》限電限產緩解 台商調價拚生存 新官上任 日股盼岸田經濟學點火 #降息 #土耳其央行 #暴貶 #這也 #里拉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股收小紅 新台幣豬羊變色終結連六升 16:302021/10/21 財經 美REITs百花齊放 迎長多行情 04:102021/10/21 投資理財 魷魚遊戲夯 網飛新會員暴增 04:102021/10/21 全球財經 惠普執行長示警 缺料延續至明年H1 04:102021/10/22 全球財經 匯率期貨趨勢專欄－通膨高掛 美元指數偏強 04:102021/10/21 證券．權證 台股攻萬七 主流在電子 04:102021/10/21 財經要聞 視訊通話不雅影片上網 北賽普勒斯總理閃辭 10:002021/10/21 國際 ECB大鷹派德央總裁魏德曼請辭 04:102021/10/21 全球財經 通膨刺激置產 北台房價飆 04:102021/10/22 財經要聞 只為衝高接種量 醫護怒不顧基層爆肝 04:102021/10/21 焦點要聞 今年GDP上修5.84％ 11年新高 04:102021/10/21 財經焦點 財經熱門新聞 航運殺到重傷 這大咖跳船認賠8500萬 水手心寒：連他都不玩了 - 財經 一代傳奇給投資人的告別信 2個字點破股市致富關鍵 - 財經 富邦金1紙公告曝玄機？傳出手花旗銀行 - 財經 - 工商 國民ETF也翻船！0056明除息1.8元 竟慘遭內資賣超6.8萬張 - 財經 國內汽車業十年來首見… 和泰調高起薪20％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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