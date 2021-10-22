美國9月成屋銷售飆升至8個月高點 09:082021/10/22 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國9月成屋銷售飆升到8個月高點，不過房價居高不下與供給仍舊吃緊，也讓首次購屋者望之卻步，降低買房的意願。 全美不動產仲介協會表示，9月成屋銷售增加7％，創今年來最大增幅，經季節調整後，年率為629萬戶，為1月以來最高。 9月房價成長幅度雖然有所減緩，不過依然表現強勁。上月成屋價格中位數年增13.3％到352800美元，是今年來最小增幅。其中首次購屋者約占9月成屋銷售的28％，為2015年7月以來最低，並且較1年前的31％下滑。 政院啟動機制 嚴查哄抬物價 前9月發卡王揭曉 冠軍與亞軍差不到7千張 #成屋銷售 #美國 #飆升 #首次購屋 #增幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新台幣NEER續創高 減緩輸入型通膨 04:102021/10/22 財經要聞 通膨刺激置產 北台房價飆 04:102021/10/22 財經要聞 內循環＋外移入南港重陽重劃區買氣旺 04:102021/10/22 證券．權證 完整接種疫苗 回台過年可望在家檢疫 AZ終於可以混打BNT 04:102021/10/22 焦點要聞 創史上最高交屋量 遠雄建今年完工案309億 04:102021/10/22 證券．權證 高價股爭寵 外資擁三新歡 04:102021/10/22 證券．權證 操盤心法－市場聚焦2022年需求明確產業 04:102021/10/22 證券．權證 一石二鳥的採購合約 04:102021/10/22 財經要聞 汽機車業 吹起加薪風 04:102021/10/22 財經要聞 鋼價揚 大成鋼、大國鋼帶量攻堅 04:102021/10/22 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－美股期貨價差交易 進退有守 04:102021/10/22 證券．權證 財經熱門新聞 航運殺到重傷 這大咖跳船認賠8500萬 水手心寒：連他都不玩了 - 財經 一代傳奇給投資人的告別信 2個字點破股市致富關鍵 - 財經 富邦金1紙公告曝玄機？傳出手花旗銀行 - 財經 - 工商 國民ETF也翻船！0056明除息1.8元 竟慘遭內資賣超6.8萬張 - 財經 國內汽車業十年來首見… 和泰調高起薪20％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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