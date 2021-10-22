美國9月成屋銷售飆升到8個月高點，不過房價居高不下與供給仍舊吃緊，也讓首次購屋者望之卻步，降低買房的意願。

全美不動產仲介協會表示，9月成屋銷售增加7％，創今年來最大增幅，經季節調整後，年率為629萬戶，為1月以來最高。

9月房價成長幅度雖然有所減緩，不過依然表現強勁。上月成屋價格中位數年增13.3％到352800美元，是今年來最小增幅。其中首次購屋者約占9月成屋銷售的28％，為2015年7月以來最低，並且較1年前的31％下滑。