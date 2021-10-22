因應高油價 美政府減緩油氣公司合併速度 09:082021/10/22 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國主管機關文件與企業律師透露，美國反壟斷機構在過去3個月延長至少5家油氣公司收購與合併交易的審核速度。 該時機恰巧也是美國面臨零售汽油價格高漲，導致民怨四起的敏感時刻。由於美國西德州期油價格近來飆漲到數年高點，白宮日前還曾致電美國油氣生產商，詢問他們如何協助降低油價。 另外外界認為，這項舉動彰顯聯邦貿易委員會保護消費者、勞工與環境的決心。在新主席帶領下，該反壟斷機構從科技到醫療保健等合併或收購交易，都採取比以往更加強硬的立場。 股價指數期貨贏家專欄－美股期貨價差交易 進退有守 強攻AI＋IoT 華邦電Q4營收再戰高 #美國 #油氣 #合併 #反壟斷 #高油價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 企業財報多半正向美股多收漲 標普再創紀錄新高 08:292021/10/22 國際 五大多頭產業 六檔股價締新猷 04:102021/10/22 證券．權證 捷流鈞興 今年業績有望創高 04:102021/10/22 證券．權證 中興電涉弊案 股價大跳水 04:102021/10/22 證券．權證 美光十年大投資 將砸1,500億美元 04:102021/10/22 財經要聞 創惟Q3自結獲利 賺贏上半年 04:102021/10/22 證券．權證 萊豬公投結果 恐影響我加入CPTPP 04:102021/10/22 財經焦點 原物料上漲 七檔連動ETF沾光 04:102021/10/22 證券．權證 解套有望？傳官方建議滴滴赴港上市 04:102021/10/22 全球財經 傳陸測試極音速飛彈 美專家：技術已久且非匿蹤 08:252021/10/22 國際 PVC強彈 台塑、聯成吃補丸 04:102021/10/22 證券．權證 財經熱門新聞 航運殺到重傷 這大咖跳船認賠8500萬 水手心寒：連他都不玩了 - 財經 一代傳奇給投資人的告別信 2個字點破股市致富關鍵 - 財經 富邦金1紙公告曝玄機？傳出手花旗銀行 - 財經 - 工商 國民ETF也翻船！0056明除息1.8元 竟慘遭內資賣超6.8萬張 - 財經 國內汽車業十年來首見… 和泰調高起薪20％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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