第12輪莫德納限時6小時加開！在7月16日前打過第一劑莫德納的55歲以上民眾，可以優先預約打第二劑，符合資格的民眾可以在今（22日）上午10時起至下午4時預約，預計可在10月28日至10月31日接種。

中央流行疫情指揮中心日前臨時宣布「加開莫德納」，提供55歲以上、在7月16日前打完第一劑者預約打第二劑，符合資格的民眾今上午10時起開搶至下午4時截止，這波加開預約的民眾，可以在10月28日至10月31日打到疫苗。

發言人莊人祥解釋加開的原因，因為這波莫德納的符合資格者為55歲以上，其實也包含了65歲以上造冊接種的對象，這些人其實不需要登錄平台預約，但有大概11.5萬名65歲以上長者上網預約，佔去原本符合資格的55歲至64歲者的名額，預估有2.6萬人不屬於造冊對象，但還沒來得及預約，所以才會加開。

而第12輪第二階段將於10月25日開放預約，提供23歲以上民眾接種第一劑BNT；18歲以上、在7月16日前接種第一劑莫德納的人打第二劑接種；18歲以上、7月30日前接種第一劑AZ者與45歲以上、7月31日至8月6日接種第一劑AZ者預約第二劑疫苗。