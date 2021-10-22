台灣時間10月21日晚上我國羽球好手拚戰丹麥羽球賽，東京奧運金牌組合李洋/王齊麟雖在16強敗給日本組合，但男子單打好手、世界排名第4的周天成闖進8強，以21：15、21：18解決大陸世界排名27陸光祖，台灣好手持續在國際賽場發光發熱，周天成下一輪將與25歲香港好手李卓耀爭取4強門票。

這次丹麥羽球公開賽總獎金達85萬美元，也屬於BWF超級1000分系列賽，算是世界羽壇滿重要的賽事之一，不過本次賽會爆出不少冷門，如我國「麟洋配」提前敗陣，世界排名第1的印尼組合山賈亞(Kevin Sanjaya Sukamuljo)/馬庫斯(Marcus Fernaldi Gideon)也輸球，但「小天」周天成則是穩紮穩打。

首局比賽他贏得輕鬆，雖然一度戰成2：2，但之後連拿6分拉開比數，之後還打出14：5壓倒性局面，最後輕鬆拿下此局，第二局則較吃力，一度以14：17落後，但他穩住陣腳拉出一波6：0，最後讓出1分後成功以21：18拿下，成功奪走這場比賽勝利，取得對戰陸光祖的3連勝。

周天成今年在東京奧運表現也不錯，首場比賽以直落2解決瑞典選手，第二戰再以2：1擊退加拿大華裔選手楊燦闖進8強，追平個人奧運史上最佳紀錄，不過8強賽碰上大陸超強好手諶龍，面對生涯9度都難敵的對手，同樣以失敗作收，但仍追平個人最佳紀錄，可說是雖敗猶榮。

奧運後的湯瑪斯盃，台灣男團未能從小組賽突圍，但周天成、王子維、李洋/王齊麟比賽結束後續留丹麥，準備這次比賽，雖錯過在台全運會，但持續為國爭光的精神仍令人讚賞。周天成於2014年法國羽球超級賽奪冠，成為台灣首位在世界羽聯超級系列賽奪冠男單選手，因此一戰成名。