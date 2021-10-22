朝日電視台日劇《派遣女醫Ｘ》將在11月11日播出的第五集中，邀到松下奈緒客串演出護士，與主演米倉涼子首度合演電視劇。對照米倉涼子「絕不失敗」的天才醫師「大門未知子」，松下奈緒扮演對上米倉的「超級護士 那須田灯」。

松下演出超一流護士・那須田灯對患者親切體貼，對醫院同仁則相反，松下劇中將與大門互不相讓、兩人產生衝突。不過松下戲外一直是該劇忠實觀眾，看到米倉瀟灑走姿心中仍一陣「啊，是大門醫師！」

松下身高174公分，米倉168.5公分，兩人並肩而站時猶如模特般亮眼。松下去年在他台曾演過醫療劇，但演護士則是第一次，而劇中她所演護士精明俐落，知道醫師施行手術中接下來所需正確器具，

松下透露自己在心裡準備了為豐富角色的「人設小劇場」，她說：「我演的那須田灯在第五集後就憑實力受邀赴美。」若《派遣女醫Ｘ》再拍攝由松下主演的番外篇「護士Ｘ」，是否想參演？松下速答「隨時都可以！」