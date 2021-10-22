民進黨台北市議員簡舒培20日在北市議會質詢時，逼台北市市長柯文哲一字不漏念出總統蔡英文雙十國慶時提出「4個堅持」，柯拒絕照辦並當場爆氣。簡的態度遭外界撻伐並出征，簡隨後發文稱這是「柯文哲玻璃心碎惱羞動員網軍攻擊」，並嗆柯及民眾黨是「玻璃心碎的小粉紅」。藥師林士峰則痛批簡：「發表錯誤的價值觀被批評了之後大動作的出聲，不就是玻璃心碎的小粉綠嗎？」

簡舒培21日下午3時許在臉書發表《柯文哲玻璃心碎 惱羞動員網軍攻擊》一文，內文指出，她從頭到尾並未強迫柯文哲一定要說「4個堅持」，只有不斷問柯敢不敢說，如果敢就快說，如果不敢、不願，柯若明確說了他的意見，她當然也無法勉強柯一定要這樣說。

簡舒培批，柯文哲不僅不願意說清楚，還惱羞成怒，發動整個民眾黨與市府發言系統來進行政治攻擊，搭配直通柯的網軍威脅、扭曲議員的質詢權，這才是寡頭政黨、違反民主的常態。未來議員在議會質詢都要順從柯喜好來問政，否則讓柯不開心，柯就會發動發言人網軍及全黨之力來攻擊議員，「這就是從昨日起柯市長和民眾黨示範的『柯式民主』！這才是玻璃心碎的小粉紅啊！」

對此，林士峰21日下午6時許在臉發文痛批，簡舒培身為民進黨發言人之一，她代表了一個黨的門面和黨性，但她卻大聲批評「柯文哲惱羞成怒竟發動民眾黨與市府發言系統進行政治攻擊，這才是玻璃心碎的小粉紅」，可見民進黨的鴨霸已經是深入骨子裡的基因，連很多他們的支持者都沒有查覺問題在哪。

林士峰諷刺道，原來民進黨需要靠「發動」才發言，所以才有那麼一致的幫「肇逃仔」基進黨立委陳柏惟加油的行為；大家擁有自己的自由意識，大家有自己的思考邏輯與表達意見的理由，更重要的是，大家渴望自由民主，厭惡別人把他的文化理念強壓到自己身上，「發表錯誤的價值觀被批評了之後大動作的出聲，不就是玻璃心碎的小粉綠嗎？」