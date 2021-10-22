70歲大陸名導張紀中，4年前二婚迎娶小他31歲的杜星霖，兩人生下一子一女，不時在社交平台上放閃的他，近日卻被爆料兩個小孩不是自己的種，因此鬧出婚變，甚至氣到倒下送醫，對此他也親自發聲做出回應。

張紀中近日被網友爆料帶著孩子做「親子鑑定」，發現居然不是自己的種，被戴綠帽的他與妻子4年婚姻岀現裂痕，還為此氣到倒下送醫，緊急送醫治療，網路更瘋傳他躺在醫院病床，插著鼻管治療的照片，此事立刻在網路瘋傳，甚至登上微博熱搜關鍵字，對此，他也親自發出聲明駁斥傳聞，表示有不法分子散播謠言，甚至用6年前高血壓住院的舊照片，蓄意捏造事實來中傷自己和家人。

大陸名導張紀中被爆小孩非親生，親自發聲明做出回應。（圖／張紀中微博）

張紀中強調傳播謠言就得受到法律制裁，強調將以法律手段嚴懲造謠生事者，並要求名譽損害賠償，呼籲大家不要誤信謠言，也希望所有關心他的網友，能追蹤他與老婆共同經營的影音平台，似乎想藉此證實婚姻並沒有出現任何問題，更不忘搞笑表示：「大家可以對比我现在的白髮是不是比六年前照片上又多了」。

近日老婆杜星霖又被揪岀小腹微凸，加上影片配文為「家裡又迎來一個新的春天」，因此被瘋傳有了第三胎，張紀中則以三個玫瑰花加上手指愛心的符號做出回應，疑似默認三胎傳聞，讓不少人讚嘆70歲張紀中老當益壯。