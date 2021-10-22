班西蒙斯與七六人之間關係越演越烈！班西蒙斯22日以背部受傷為由，缺席七六人正規訓練，且認定自己心理還沒準備好參加比賽，卻被七六人感覺他在說謊裝病，決定繼續將他罰款，他預計23日跟七六人管理階層會面，討論他真正的出賽狀態。

「消息來源透露，七六人認為班西蒙斯正在偽造背部傷勢與心理疾病，他說自己心理層面還沒準備好出賽，可是心理問題是很嚴重的課題，七六人對他這種態度感覺相當火大，」《94WIP》記者伊斯肯表示，「打算他繼續缺賽下場，每場都進行罰款。」

七六人如此火大的主因，還是班西蒙斯說自己背部受傷無法訓練，諷刺的是在接受隊醫檢查過後，隊醫批准他可以正常訓練，但他還是缺席今天的練球，擺明就是不想練，先前他參加球隊訓練，全程都擺出臭臉，還把七六人球衣脫掉放進口袋。

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，班西蒙斯明天將跟七六人管理階層見面，等同直接攤牌，不過七六人已經做好繼續「冰」他且罰款的心理準備，因為他採取這種相當消極的抵抗方式，已讓他的七六人隊友感到很不舒服，也一點也不專業。