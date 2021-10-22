《興櫃股》力智10月25日上市審議 08:202021/10/22 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所10月25日將召開有價證券上市審議委員會會議，審議力智(6719)申請股票上市案。 力智實收資本額7.07億元，主要產品為電源管理IC及功率元件(MOSFET)，2020年稅前純益5.13億元，每股稅後盈餘6.27元，今年上半年稅前純益5.56億元，每股稅後盈餘6.24元。 力智上市案 25日審議 今日股市備忘錄 #力智 #稅前純益 #每股稅後盈餘 #興櫃股 #上市審議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買觸季線 海外引資概念股吸睛 04:102021/10/22 財經要聞 百健阿茲海默新藥 意外滯銷 04:102021/10/22 全球財經 5G用戶增長最快 中移動前三季淨利增近7％ 04:102021/10/22 全球財經 愛息族搶上車 0056爆量 04:102021/10/22 證券．權證 新官上任 日股盼岸田經濟學點火 04:102021/10/22 投資理財 元宇宙發威 宏達電股價登3年新高 04:102021/10/22 證券．權證 麗臺前三季 賺贏各年度 04:102021/10/22 證券．權證 米斯特國際 25日登興櫃 04:102021/10/22 證券．權證 高價股熱戰 台股再現十千金 04:102021/10/22 財經要聞 基本面撐腰 台股逢低可布局 04:102021/10/22 投資理財 12檔半導體股 法人愛 04:102021/10/22 證券．權證 財經熱門新聞 航運殺到重傷 這大咖跳船認賠8500萬 水手心寒：連他都不玩了 - 財經 無痛存退休金》月入3萬5年存到100萬！ 甜美女星公開祕笈專家說話了 - 財經 一代傳奇給投資人的告別信 2個字點破股市致富關鍵 - 財經 高價股熱戰 台股再現十千金 - 財經要聞 - 工商時報 288家碳排大戶 將繳納碳費 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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