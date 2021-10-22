台灣證券交易所10月25日將召開有價證券上市審議委員會會議，審議力智(6719)申請股票上市案。

力智實收資本額7.07億元，主要產品為電源管理IC及功率元件(MOSFET)，2020年稅前純益5.13億元，每股稅後盈餘6.27元，今年上半年稅前純益5.56億元，每股稅後盈餘6.24元。

力智上市案 25日審議
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