彰化縣湖北國小管絃樂團成軍邁入第十年，校內校外演出經驗豐富。本月30日晚間將首度在員林演藝廳公演，「悸動時刻」初試啼聲音樂會，帶來許多經典曲目演出。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

初試啼聲，一鳴驚人。成軍邁入第十年的彰化溪湖湖北國小管絃樂團，本月底30日晚間將首度在員林演藝廳舉辦演奏音樂會，首度在室內音樂場館售票演出，師生成員都十分興奮期待，緊鑼密鼓團練，票券也早被家長和社區民眾搶購一空。

好事多磨。湖北管絃樂團「悸動時刻」初試啼聲，首度售票公演活動原定5月登場，無奈爆發本土新冠肺炎疫情，只能喊卡，9月開學後疫情緩降逐步解封，音樂會總算確認延至月底辦理，30日星期六晚間7點至9點，在員林演藝廳小劇場舉行。

校長莊世雄說，樂團成軍邁入第十年，演出活動頻繁，校內包括母親節音樂會、畢典、迎新活動與期末演出等，每年固定演出5場；校外則不定期獲邀演出3至4場，豐富的演出及學習觀摩經驗，讓孩子們身經百戰，架式十足。

樂團前年就曾前往外縣市與台南市億載國小在外縣市聯合音樂會上交流演出，去年還邀請「福爾摩沙愛樂管絃樂團」蒞校演出，這次在員林演藝廳的初登場，安排膾炙人口的許多經典曲目，如綠柚子、海頓第39號G大調鋼琴三重奏最終樂章「吉普賽迴旋曲」、韋瓦第小提琴協奏曲，和莫札特的小夜曲等，精彩可期！

2012年8月成立的湖北管絃樂團，創團之初由音樂老師李幸錠指導，草創時期就一舉奪下全縣音樂比賽冠軍，2013年校方聘請許喻涵老師擔任樂團指揮至今，師生間培養出深厚情誼與絕佳默契，亦是全縣和全國中區音樂比賽常勝軍，曾連續7屆榮獲全縣優等或第一名。

學務主任吳存濠說，管絃樂團每日早晨的團練與放學後的集訓，讓學生們在課業之餘，透過團練、分部課程中，培養團隊合作的能力，與寶貴的美感教育，累積美感認知與情意養成，也讓孩子們經由藝術發現世界與自我，從而體會自我成長之美，並熱情擁抱音樂藝術的世界。