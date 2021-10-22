59歲黃姓女子，前年在彰化縣伸港鄉一家真空科技公司擔任會計，負責處理公司會計、稅務與出納業務，說好每月薪資3萬元，事後卻慘遭扣款，她不滿離職，反遭老闆提告業務侵占公司薪資帳款，彰化地院法官審理時發現雇主提出的零用金支出與應收帳款明細表，卻未出具原始紙本傳票比對，內容真實性明顯有疑慮，難遽認被告有侵占相關款項或差額情形，判黃女無罪。

根據判決書，黃女前年1月25日至7月31日在正峰科技公司擔任會計，任職之初雙方約定每月薪資為3萬元，但實際到職3、4個月後，當年5月的薪資卻慘遭雇主認定「虛列」補勞保項目，遭扣款6千元，她心生不滿萌生離職念頭，由於徵人不易，雇主為了挽留她，承諾她6月起就會給薪3萬元，直到新人田女上班後，彼此完成交接再離職。

不料黃女離職後卻反遭曾姓雇主提告，控訴黃女任職初期，雙方約定每月薪資僅2.5萬元、加全勤26500元，但黃女卻自己每月以「補勞保」名義增列2000元，形同偷偷幫自己加薪；甚至在撥款發放員工薪資、提領零用金支付車馬費、外勞所得稅或便當費時，將剩餘款項占為己有，短短半年前後共侵占將近4.3萬元。檢方根據正峰公司提出的存摺、薪資表、交易明細、零用金明細、所得稅扣繳憑證，還有各項支出款項不符表，將黃女起訴。

黃女面對法官審訊，大聲喊冤，堅決否認侵占，還強調面試時就講好月領3萬元，扣除健保費實領29675元，她手寫會計傳票檢附薪資表、轉帳明細，甚至要繳的每筆費用收據，都有經過曾男確認、親筆簽核，她才會去領款付現，而所有支出包括薪水、收入傳票，也都是先經公司主管審核簽章才會領出來發薪水。

黃女更抱怨原本想向勞工局檢舉公司漏保勞保，但被扣錢後既然想離職不做了，檢舉也沒意義，反正老闆一定會亂講話不承認。其辯護律師也指曾男所提供的零用金表、員工薪資表等相關表格，完全沒有會計簽名、更沒有監察人、董事長曾男的簽章，真實性存疑。並出具曾男親筆簽名的協議書，文字內容承諾黃女6月薪資為3萬元。

曾男坦承相關帳務表單均非原始表單文件，並強調是因為黃女離職後，所有會計傳票不見，才會叫新來的田姓女會計，比對電腦存檔資料後重新製作，才會沒有黃女的簽名，還強調他薪資表他不會仔細看，只看總數，甚至又反指黃女沒有送薪資表給他看過；由於曾男對黃女每月薪資金額說詞反覆，與證人說法也有出入，讓法官無法採信。官司審理過程中，曾男即被解除董事長職務。

法官審酌，正峰公司員工含董事長僅12人，只是小公司，員工薪資為每月重要開資，曾男豈有不嚴加審核確認就輕率蓋章之理？而檢察官所舉之表單證據，真實性有疑，且不足以證明黃女犯罪，因此判決無罪。