39歲「大陸鋼琴王子」李雲迪昨(21日)驚傳被北京朝陽公安官方微博證實嫖妓，消息一出瞬間登上微博熱搜，而今凌晨有網友發現，李雲迪竟悄悄上線微博。此外，大陸媒體報導，李雲迪並非嫖妓初犯，知情人透露，其實他早在今年上半年就因買春被抓，但不知何故未曝光，如今再犯，演藝前程下場恐相當悽慘。

李雲迪早年就被視為天才兒童，曾參與四川省「宏聲杯」少兒手風琴邀請賽，演奏〈花兒與少年〉獲得冠軍，之後他拜師學藝改練鋼琴，1995年以最小年紀參賽者身分參與美國史特拉汶斯基國際鋼琴比賽，最終獲得第三名，之後他漸漸名聲大開，2001年在日本與環球唱片旗下的德意志留聲機公司簽約，今年參加《披荊斬棘的哥哥》又炒紅一波知名度。

李雲迪被爆今年初就因嫖妓被抓。（圖／翻攝自網易娛樂頻道微博）

李雲迪出事後，據知《披荊斬棘的哥哥》前面幾集有他現身的集數目前在大陸影音網站上已經暫時下架，而他的超話也被禁言，今凌晨1時有網友發現李雲迪竟悄悄上線，網友猜可能是經紀人使用他手機，此外，李雲迪的微博頭銜本來是「國際鋼琴家、重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席」，昨醜聞爆發後，頭銜幾乎全被刪，只剩下「國際鋼琴家」。

李雲迪出事後，今凌晨被抓包偷偷上線。（圖／翻攝自會火微博）

據《網易娛樂》報導，知情人透露，其實李雲迪這回並不是第一次嫖妓被抓，今年上半年他已經因為同樣原因被警方逮捕，但醜聞因故未曝光，知情人更指李雲迪私下感情複雜，早在德國留學期間同學之間便略有耳聞，過去他曾和王力宏熱傳斷背情，但也和豔星彭丹傳過緋聞，然而李雲迪否認，之後還傳出他追求湯唯但無下文，近年則常被拍和圈外女生約會，異性緣看似相當不錯。