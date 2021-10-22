民進黨台北市議員簡舒培20日在北市議會質詢時，要台北市長柯文哲一字不漏念出蔡英文總統雙十國慶時提出「四個堅持」，柯拒照辦並當場爆氣，雙方激烈衝突，簡的態度也遭外界批評。國民黨台北市議員鍾沛君直言「我時常提醒自己，不要成為某種形狀的議員」，強調她自我要求在有限質詢時間內找出與市民權益最相關、最急迫的問題，深怕浪費每一分鐘，她堅決不想成為「那樣形狀的議員」。

在簡舒培要求柯文哲念出蔡英文「4個堅持」引發爭議後，鍾沛君於下午5時許在臉書發文表示：「我時常提醒自己，不要成為某種形狀的議員。」鍾表示，她不敢說自己文以載道，但至少要言之有物，質詢的時間有限，該關注的市政卻又太多，哪些議題跟市民的權益最相關？最急迫？非問不可？深怕浪費每一分鐘。

鍾沛君指出，質詢是為了發現問題，找出解方，問倒官員固然容易登上媒體版面，但那不是質詢目的，而是過程。議員與首長僵持不下，市政問題、市民需求也就沒有著落。

鍾沛君強調，作為在野黨，監督不是鬥氣，就算偶有跳脫市民柴米油鹽醬醋茶的政治議題，互相了解彼此立場，點到為止即可，正因為我們想的不同，才會分屬不同黨派。不腦補，不做思想審查；不誅心，不做語言糾察。民選議員各有風格，能對自己選民交代即可，「只是我就堅決不想成為那樣的形狀」。