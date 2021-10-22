女深夜拍抖音把路燈當鋼管搖 竟整支攔腰折斷

現今影音社群平台抖音相當盛行，許多人會拍短影片PO網，為衝人氣影片的題材也是越來越誇張。就有一對情侶拍抖音拍到把路燈弄斷，最後還默默把斷掉的部分放下就離開，監視影像被公開後引起眾議，多數網友們對年輕人的素質感到無奈。

一名網友21日在臉書社團爆廢公社PO出一段監視器影像，可見深夜的大街上，一對情侶走到路燈旁，女生脫下了外套交給男生，然後走向路燈並爬了上去，此時男生拿著手機錄影，女生看似想把路燈當作鋼管搖，開始做出了高難度動作，結果路燈支撐不住她的重量，硬生生被攔腰折斷。

男生見狀著急的向前試圖修復，但修復無果，這對情侶就直接放下斷掉的路燈走掉了。這讓原PO看了相當傻眼，直呼「同學，我們中庭路燈不適合拍抖音啊！會斷啊」。

影片一出引起網友熱烈討論，「真的很扯」、「第一次看到猴子想要摘椰子，結果把椰子樹給弄斷的」、「誰家的女兒麻煩領回去！重新管教！」、「本來想旋轉跳躍的，沒想到路燈卻搶先去了，就連離世前都盡責的照亮」、「破壞公物拍拍屁股走人，這素質真的是讓人無奈」、「抖音一響，父母白養」、「還好沒觸電！不然就抖抖抖音了」、「燈：我當時害怕極了」、「有沒有找到人啊？」、「丟臉死了還敢烙跑，快點賠錢」。