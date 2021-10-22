ITF台北國際旅展即將登場，雲朗觀光集團於10月27日至11月11日推出線上旅展，更於雙十一當天加碼推出超值優惠。除翰品、兆品和品文旅酒店通用的聯合住宿券外，的雲品溫泉酒店日月潭亦推出「經典山景住宿券」每張10000元，可享雲品溫泉酒店一泊二食，更推出一套三張的「經典湖景住宿套券」，內含3間經典湖景房住宿券，特價49998元，相當於雙人入住一泊二食每房每晚16666元。另外，君品酒店也首度推出旅展版的一泊二食住宿券，每張分別為3880元與4880元。

雲朗翰兆品聯合住宿券每張2250元，可依照購買張數，自由選擇入住雲朗觀光旗下4間翰品酒店、3間兆品酒店以及礁溪品文旅，週一到週四可享房型升等，依照不同館別入住時還可享用飯店早餐，以多種使用館別與最實惠的價格回饋給消費者。

雲品溫泉酒店所推出的雲品湖景住宿優惠套券，套券含平日入住經典湖景房住宿券3張，入住期間均含早餐與丹彤自助晚餐，相當於雙人入住一泊二食每房每晚16666元，總價49998元，在客房內即可眺望日月潭湖光山色，另外也推出雲品經典山景住宿券，平日入住每晚10000元，可享一泊二食，輕鬆入手便能入住雲品溫泉酒店並享用大廳酒吧晚餐與翌日自助早餐。

位在台北車站旁五鐵共構的君品酒店旅展首度推出「宅饗宴」與「宅飲宴」一泊二食旅展版住宿券，宅饗宴共分二款，分別為每張3880元，入住當日晚餐肋眼牛排分享餐與翌日早餐各2客；以及每張4880元，入住當日晚餐為海陸分享餐，內含威靈頓牛排7oz、龍蝦兩隻、焗烤生蠔6顆與翌日早餐各2客，不分平假日皆享有雅緻客房免費升等豪華客房的尊榮享受。而熱賣上千間的宅飲宴方案本次也推出了住宿券，每張4880元，可入住雅緻客房乙晚，並含10瓶隨機精選酒款及翌日早餐2客，多種住房食宿商品券將能夠滿足旅客下半年與明年上半年的台北旅遊需求。

在餐券優惠上，雲品溫泉酒店推出「雲品美饌分享套券」每套3300元，一套二張，共有5種用餐型式可選擇，使用一張可選平日彩雲軒1人鐵板燒午間套餐或是平日大廳酒吧2人英式下午茶，或是大廳酒吧晚餐時段880元以下餐點任選三份，亦可選擇KEN CAN平日午間套餐1人份，如一次使用二張券，則可於假日使用丹彤西餐廳的3人自助午餐，買十套送一套，讓喜愛雲品的消費者即使不住宿，也可以在飯店中輕鬆用餐並且享受日月潭的湖光山色。雲朗觀光線上旅展的最後一日恰好為雙十一購物節，雲朗觀光也將於當日推出加碼優惠，屆時可上飯店官網查詢。