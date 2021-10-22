搶秋冬國旅商機，礁溪長榮鳳凰酒店宣布推出一系列泡湯度假優惠，線上旅展於10月25日上午11點開賣，號稱下殺折扣完全比照2021ITF台北國際旅展，消費者不用到現場人擠人就能用旅展優惠價享受頂級溫泉旅行，超值住宿券、餐券、泡湯券一次推出，雙人一泊二食住宿券最低39折、桂冠自助餐雙人餐券下殺61折、慢活SPA泡湯券49折，餐券及泡湯券再享超低門檻買5送1，消費再加碼抽一日遊泡湯+餐券及套房住宿券。

礁溪長榮鳳凰酒店線上旅展推出10項優惠商品，其中最受歡迎的一泊二食「雙人住宿券」，入住高級洋式客房、含雙人早餐、晚餐，並可使用館內千坪慢活SPA溫泉湯池、各式電玩桌遊、桌撞球等休閒設施、參與館內DIY課程等超豐富行程，每張住宿券7399元、折扣低至39折，為年度最低價、CP值超高的超值住宿券。

為美食愛好者準備的明星商品「桂冠自助餐廳雙人餐券」，午、晚餐皆適用，原價2596元，旅展價只要1588元，買5張再送1張，最低1人只要662元。館內另一高人氣餐廳－煙波亭火鍋也在今年首度開賣「雙人火鍋券」，原價1936元，旅展價只要1388元，在逐漸轉涼的季節時分，享受正宗川味麻辣火鍋、美國極黑和牛吃到飽。

礁溪長榮鳳凰酒店並另針對秋冬季節推出「高級/綠景湯屋雙人泡湯券（使用90分鐘）」每張1188元，獨享寬敞私密空間，恣意享受美人湯泉所帶來的淨化與甦醒。「慢活SPA＋桂冠自助餐廳午（晚）餐」的一日遊單人券，售價1088元，等於用餐享免費泡湯，暢玩礁溪最大1500坪水療泉湯與任選午、晚餐吃到飽，現省1010元。

除超值價格與買5送1優惠外，登錄發票還能參加加碼抽獎活動：於線上旅展購票不限消費金額，可抽單人一日遊+桂冠自助餐券和套房升等券各5名，消費金額滿2萬元，再抽一泊一食住宿券4名及20坪套房住宿券1名礁溪長榮鳳凰酒店線上旅展期間：2021年10月25日至11月12日。