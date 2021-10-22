台電公司已於110年9月23日取得64億元綠色債券資格認可，預計11月15日發行並上櫃，所募資金將全數用於「再生能源及能源科技發展」投資計畫。

根據櫃檯買賣中心統計，截至110年10月19日止，國內綠色債券流通在外共計62檔，發行餘額達新台幣1754.8億元；110年度截至10月19日計發行15檔，發行總金額新台幣258.13億元，包括：法國巴黎銀行台北分行新台幣10億元、聯華電子(2303)21億元、元大銀行5億元、東方匯理銀行台北分行17億元、崑鼎10億元、新光銀行10億元、中租迪和(3檔)42億元、華南銀行10億元、德意志銀行2億美元、台灣銀行新台幣10億元、國巨(2327)10億元、世界先進(5347)7億元及法國外貿銀行1.8億美元。

繼8月17日發行2億美元綠色債券後，德意志銀行今年將二度發行綠色債券，該行已於110 年9月28日取得綠色債券資格認可，10月20日發行2億美元並上櫃，所募資金主要將投入「再生能源及能源科技發展」與「能源使用效率提升及能源節約」之綠色投資計畫放款。

至於台電公司已於110年9月23日取得新台幣64億元綠色債券資格認可，預計11月15日發行並上櫃，所募資金將全數用於「再生能源及能源科技發展」投資計畫。