不少人愛去吃到飽餐廳用餐，因為食材多樣化，又不怕超出預算，對此，一名男網友表示，他年輕的時候也很愛去吃到飽，但年紀大了發現暴飲暴食易讓身體不適，便開始比較喜歡吃套餐，引起網友討論，不少網友表示，其實還是很多中年人愛去吃到飽餐廳，但用餐心態改變了，從要吃回本轉為拿自己喜歡的、有吃飽就好。

一名男網友表示，他住的地方附近有很多烤肉店，剛剛吃完想到，年輕的時候吃烤肉通常都會點吃到飽，只要進去了就是要爆吃，直到吞不下去為止；但隨著年紀漸長，開始發現這樣其實會讓身體很不舒服，還不如點自己喜歡的組合套餐就好，而且套餐的肉感覺也比較好吃，不知道大家都是在幾歲以後就不愛吃到飽了？

貼文引起網友討論，「24歲自己開始賺錢以後就不吃了」、「當邊緣人沒有朋友的時候，大約30歲左右吧」、「35歲以後覺得身體代謝變差，吃不了那麼多了」、「23歲吧」、「開始覺得不划算就不去吃了」。

但也有網友指出，還是有不少中年人喜歡去吃到飽，每次周末都可以看到一堆，不過吃飯的心態的確有所不同，年輕的時候去吃到飽都會想著要吃回本，硬塞到肚子不舒服都還想著多吃兩口，但現在去都是挑選自己喜歡的東西吃，有吃飽就好，根本不會硬撐。「吃到飽享受的是把自己當下想吃的都吃過一輪，那滿足感不同，沒人叫你吃到撐」、「會去但不會硬要回本」。