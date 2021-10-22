陸網近期瘋傳一段抓姦影片，一名人夫返家時赫見家中床鋪一片凌亂，妻子在房內不知所措，而衣櫃中還躲著一名男子，人夫以為自己被戴綠帽，憤而持刀要砍小王，一旁的妻子則連忙勸說，「他是水電工來修水龍頭」，勁爆的影片立刻在網上發酵。

透過影片內容可見，一名人夫一手持手機錄影，一手舉著刀朝衣櫃中的男子喝斥、叫囂，疑似懷疑對方勾引他的妻子，場面相當緊張與火爆，而衣櫃中躲藏的男子不斷低語，「你冷靜我就出來了」，身上疑似還有傷口正在流血。

下個畫面中，人妻試圖安撫持刀的丈夫，要丈夫冷靜些，先將刀子放下來再說，稱該位躲在衣櫃的男子「只是來修水龍頭」，不料這樣的說法並無法被丈夫接受，丈夫反而聲淚俱下，崩吼，「我早就知道妳們有一腿，兒子在家妳還做這種事。」

影片迅速在網路上發酵，不少網友趕來吃瓜，而有一名網友透露，其實躲在衣櫃裡的男子確實只是來修水龍頭的水電工，與人妻並無私交，所以後來人夫也親筆寫下一封道歉信，賠償該位受驚嚇的水電工近1萬3000元，但消息並未獲證實。