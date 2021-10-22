【愛傳媒賴祥蔚專欄】翻開國中課本，裡面提到清朝臺灣最有規模的四大水圳，從北到南，依序是：臺北市的瑠公圳、臺中市的貓霧捒圳、彰化縣的八堡圳、以及高雄市的曹公圳。

其實瑠公圳的規模，後來被後村圳超越。這是因為日治時期，總督府推動了「公共埤圳組合」，先整併相近的水圳，再轉型為法人。北部最重要的整併，包括臺北盆地霧裡薛圳被納入瑠公圳；以及新莊平原的張厝圳與劉厝圳整併改稱後村圳，後村圳的灌溉範圍遍及新莊、泰山、五股、蘆洲及樹林。

根據昭和10年、西元1935年的登記資料，瑠公圳（當時稱為瑠公水利組合）灌溉面積為2825甲；後村圳（當時稱為後村水利組合）灌溉面積則是3554甲，比前者多出729甲，多了26%。

所謂埤圳，埤，本字是陂才對，轉音錯誤而來，指的是水池，自然水池加工後也稱陂塘；圳則是從水源引水的溝渠。

後村圳前身的張厝圳、劉厝圳，是新莊平原得以開發的關鍵，但是兩家之間的恩怨交錯卻長達了150年。在張厝圳開鑿期間，劉厝圳趁著洪水造成河川改道而後發先至，加上水圳交錯，所以衍生許多爭議。

泉州裔的張家有張廣福、張必榮等墾號，在南新莊也獲得墾權，從乾隆十年、西元1745年開始，為了要引入大嵙崁溪（今大漢溪）的溪水，著手開鑿水圳，以灌溉現在新莊和三重一帶。由於工程不順利，歷經許多年，才在乾隆三十年、西元1765年完成，這就是永安陂大圳，簡稱永安圳，又稱張厝圳，初期的灌溉面積達600多水甲，一水甲可供五甲田，大約3000多甲，約30多平方公里。

另一方面，潮州裔的劉和林、劉承纘父子，早在雍正元年、西元1723年，已獲得北新莊加里珍莊（今五股區）一带的墾權，但是因為資金有限，沒有大規模開挖水圳，直到乾隆二十四年、西元1759年，山洪大水沖毀了今天樹林、鶯歌一帶的田園，又造成大嵙崁溪（現在的大漢溪）改道，向右側的板橋偏移，沖出了大量荒地。張家因此損失巨大，劉家則趁機利用了溪流改道「壅水築圳」，在乾隆二十八年、西元1763年完成了萬安陂，又被稱為劉厝圳，初期「圳水計貳百陸拾甲」，可灌溉1300 甲田。

張厝圳與劉厝圳因為水源及圳道多有重疊，兩家為此纏訟多年、械鬥不斷，官府屢勸無效。乾隆三十年、西元1765年，在臺灣道蔣允焄的調處之下，雙方簽下和解協議，但是仍常有衝突。道光十七年、西元1837年，淡水同知婁雲立了「嚴禁截流塞狹圳道碑記」，可見問題仍沒解決。此碑仍保存在新莊中正路的保元宮。

兩圳之爭，不只同知解決不了，連當時臺灣最高官員、署理臺灣道的臺灣知府蔣允焄出面也排解不了。

清朝收復臺灣之後，在康熙二十三、西元1684年在福建省之下設置臺廈道，統轄臺灣與廈門；雍正五年、西元1727年以後專設臺灣道，負責的官員稱臺廈道或臺灣道，也稱道臺。至於同知，為知府的佐貳官，正五品，分府辦公，不是下屬。

明治42年、西元1909年總督府將張厝圳、劉厝圳合併管理，改稱後村圳，兩圳150年恩怨至此結束，成為北臺灣規模最大的水圳，又把附近較小的草埤圳及大窠口圳（都位於泰山）都納入管理。

後村水利組合在昭和十二年、西元1937年改名為新莊水利組合，繼續貢獻。直到1960年代以後，田地逐漸改為工廠，後村圳漸漸失去功能，也慢慢被遺忘。

作者為臺灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史作家

圖像來源為新北市政府文化局

● 本文為作者新書《穿越臺灣趣歷史》（出版中）的一篇。

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