【愛傳媒程富陽專欄】隨摯友同遊花蓮天祥太魯閣，及合歡山、清境一線，友戲稱是「花合中橫攻略」，我看了行程，啞然一笑，除了合歡主峰、北峰外，幾乎都是安步當車的老人行程，何來「攻略」那氣宇軒昂、雄壯威武的如虹氣勢。

不過，這正適合我倆皆已步入花甲之年的行程；既可緩行漫憶一路昨日黃花，亦可隨興潛觀今日秋景，正所謂「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。」也算是規劃得當了。

這是我第一次開車走「蘇花改」，果然較之前快速許多，我們早上7點從桃園出發，10點鐘不到，太魯閣國家公園的影像已赫然在目，這條被稱為台灣後山的「高捷」，是花東子弟爭了數十年的一條「安全回家之路」，如今，總算在群山環繞之中，海洋臨濱之間怵然而立，頗露幾分「青泥何盤盤，百步九折縈巖巒。」的危巖氛圍。

10月19日，依行程本是要一覽被網友評為全台五大靈氣景點之一的「白楊步道」，及一試太魯閣文山野溪溫泉的樂趣；結果，全因日前的「圓規颱風」在山上的降雨積水過多，如今立霧溪上游仍處排洪階段；因此，我們首日的既定行程，也就全部跟著「泡湯」了。

不過，既來之則安之，我們選了每次來此地必遊的「長春祠」作為我們的預備景點；還好，雖然溪流湍急，景區持續廣播著要遊客小心，不要靠近溪邊，以免發生意外，但仍保持開放狀況。我們也就在洪波如濤的溪流聲中，走入了猶掛在天邊岩牆上的「長春祠」。

這次，因少了兩處行程，反而讓我們得以漫遊細覽此所，這處於民國45年開工，全長194公里，西起台中東勢，東到花蓮太魯閣，當年是蔣經國先生帶領著1萬多名的榮民弟兄，抱著使命必達的信念，在叢山峻嶺險惡的懸崖峭壁中，以雙手克服天險；在歷經了3年10個月後，終在民國49年全線通車，施工過程中有225位榮民與築路人員為路捐軀。

這225條老榮民的亡靈，就把這座坐擁巨岩峽谷間的「長春祠」，當作他們永遠的居所；在此處的《長春祠碑記》中，有如此一段記述：「⋯斷輪大匠，解甲老兵，賈餘勇而力征，賦無衣而偕作，長驅馬坂，深入羊腸，舉鍫則創痛若除，揮鏘則衰殘皆起⋯。」描述的，正是這些老兵肝腦縻於岡巒，肢驅填於溝壑的真實故事。

正是這些英勇卸甲之兵，敢於擂起這不凡的石鼓之音，無懼於敲震這撼人的山岳之聲，方能大造斯土，別開幽境，於他們百年身後，讓這條公路，猶被世人譽為「鬼斧神工」的觀光勝地。

我悠然行吟其間，聽立霧溪上游頃刻沖刷而下的激流聲，看著激起的水氣，如浮貼在天梯相鉤連的石棧上，朦朧一片，竟不禁湧起「溪雲初起日沉閣，山雨欲來風滿樓。」的心境！我心裡想著，不知這些昔日的鑿岩老兵，此刻佇立在山崖峭壁之上的英靈們，是否亦作如是想？

作者為退役上校

照片來源：作者提供。

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