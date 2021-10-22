【愛傳媒黃珊珊專欄】身邊的朋友都知道，我超愛到南門市場買東西、逛大街，南門市場搬到現在的中繼位址已經滿2週年，一直以來都是傳統市場數位轉型的模範生，市場裡的攤位整齊又明亮，還有多攤衛生與美味兼具的店家，逛起來非常舒適，讓我忍不住下手買買買！

為了慶祝2週年，南門市場自治會特別和悠遊付合作，推出「南門回饋季，新客老友來就送」的感恩優惠活動，從10月21日開始到11月30日，只要用悠遊付結帳，當天累積消費滿額就能得到15%的回饋金，每天最高回饋300元，天天消費天天領，鼓勵民眾朋友們多多使用電子支付，購物便利又快速，振興優惠更有感！

現在到南門市場購物還有好處！只要在11月底前有用過悠遊付消費，從12月開始就會再發放150元的現金回饋券，超優惠的雙重回饋，希望大家多多的來支持我們南門市場的店家！

今天買的肉乾回到辦公室又被同仁掃光了，下次去還要再買！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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