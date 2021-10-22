警方將楊老太太載返派出所休息。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水區一名9旬老嫗，日前突然想到過往務農事情，便誤認要下田工作而獨自外出，她走在中清路快車道險象環生，警方獲報後馳援，趕緊將她攙扶至路邊並載返所休息，以人臉辨識系統確認楊老太太身分，隨即通知家屬前來載回。

清水警分局表示，大秀派出所員警蔡明彥19日下午15時40分許獲報，清水區中清路9段內側車道有位老太太緩慢走在快車道上，車來車往非常危險，警方迅速抵達現場，趕緊將老太太扶至路邊人行道，並載返所休息。

由於楊老太太身上沒有攜帶證件，且無法明確表述姓名及住家位置，警方以M-Police人臉辨識系統確認身分後並通知家屬。隔天老太太的女兒特意前來派出所向員警致謝，家屬稱老太太當天趁家人不注意時外出，想到以往的事情誤認為自己還要去田裡工作，所幸平安無事，感謝熱心民眾發現與警方的幫忙才能讓老太太順利返家。

清水警分局大秀所所長何易軒表示，家中如有長者，可向社會局申請愛心手鍊配戴以便聯繫。如發現家中有年老長輩外出許久未歸，請立即撥打110請警方協助，也肯定此次同仁積極且具有同理心的協助老太太返家。