有大陸「鋼琴王子」美稱的39歲李雲迪昨(21日)傳出捲入性醜聞，因涉嫌嫖妓被大陸北京朝陽公安逮捕，讓許多粉絲都相當震驚。他1991年也就是年僅9歲時就向四川音樂學院教授但昭義拜師學藝，如今傳出買春毀了演藝前途，陸媒致電詢問但昭義，對方生氣沒開手機，倒是李雲迪的師兄歌揚受訪，直言：「非常痛心也很惋惜」。

李雲迪7歲時就開始學鋼琴，2年後拜師但昭義，現年81歲的但昭義原本是四川音樂學院教授，目前轉調到深圳藝術學校，旗下最著名的學生除了李雲迪還有鋼琴家陳薩。早在21日上午網上就傳出李雲迪因犯法被警方逮捕，節目《披荊斬棘的哥哥》中他出現的畫面被打馬賽克，然而中午李雲迪特地發文宣傳《披荊斬棘的哥哥》，似乎想要間接闢謠。

李雲迪的師兄歌揚電訪表示痛心。（圖／翻攝自封面新聞微博）

據《封面新聞》報導，早在20日接到消息時，記者就不斷聯繫李雲迪本人、家人和經紀人，但對方都說不清楚，接著秒掛電話，消息爆發後，《搜狐娛樂》也致電李雲迪本人和其父親，但電話沒人接聽，詢問芒果TV之後會如何處理李雲迪在《披荊斬棘的哥哥》中現身的鏡頭？對方也沒回應。

李雲迪昨驚傳買春被捕。（圖／翻攝自李雲迪YUNDI微博）

而李雲迪恩師但昭義在事情爆發後便關了手機，拒絕回答和李雲迪相關問題，李雲迪的師兄歌揚接受電訪說：「作為一個培養肖邦的世界冠軍，是我們鋼琴界幾十年的奮鬥才出來的人才，感到非常痛心同時也很惋惜。」並強調除了彈鋼琴，藝人更要潔身自好、注意言行舉止，成為徳藝雙馨的藝術人才。

歌揚也坦言：「有點蒙羞，我們四川好不容易培養一個（人才），真的感覺到非常痛心。他得了肖邦冠軍回到成都，是我和但老師在飛機場艙門去接的，在火鍋店給他擺的慶功宴」，他猜老師但昭義目前在成都擔任金鐘獎鋼琴評委主席，「肯定是很痛心，言語無法表達，想都想不出來」。