《香港01》報導，新一屆立法會選舉提名期將於本月底展開，據可靠消息透露，大陸港澳辦主任、中央港澳工作領導小組常務副組長夏寶龍，將於周日（24日）南下深圳，聽取相關工作單位匯報12月立法會選舉部署，為建制派出戰名單拍板，其中將影響有多少民主派人士可入閘參選。

消息指，這次建制派的參選名單有三大特色，包括地區直選多新面孔、富二代崛起，以及老將受惠於議席「膨脹」而成功留任率高。

報導稱，至少從2個消息來源獲悉，有中央大員將於周末至下周初南下深圳，聽取香港各方對12月立法會選舉的意見及佈局，包括建制派在地區直選、功能界別及選委會界別的全套「祝福」名單，以及敲定哪些民主派人士符合「入閘」條件。由於人大常委會修改香港選舉制度後，中央已可全盤掌控整個選戰大局，故今次拍板基本上已奠定未來四年的議會版圖分布。

其中一個消息來源稱，南下的中央大員是港澳辦主任、中央港澳工作領導小組常務副組長夏寶龍，並於周日起一連2天聽取有關報告及意見。

據了解，這份有待夏寶龍拍板的參選人「腹稿」名單，至少有三大特色：

一、地區直選有「大換班」之勢。「新面孔」非指名不經傳，而是非現任立法會議員或非現屆直選議員，包括工聯會陳穎欣和無黨派方國珊很大機會出戰新界東南選區、新民黨李梓敬出戰新界東北、2016年循「超級區議會」入局的周浩鼎則轉戰新界西北。

九龍和港島，則有新民黨陳家珮出戰港島西，工聯會鄧家彪會接棒黃國健出戰九龍東，民建聯主席李慧琼和前議員陳凱欣亦會在九龍區捲土重來。

經民聯梁美芬、民建聯蔣麗芸和梁志祥，將改循選委會界別入局。消息指，新民黨容海恩亦爭取入選委會界別，機會不低。

至於現任港島議員新民黨主席葉劉淑儀，近日盛傳已部署交棒，不會競逐連任。葉劉淑儀於本周一（19日）接受查詢時表示，現時言之尚早，不便回應，「到宜家一切都未定，你們都應該知道。」

建制圈子流傳，葉劉淑儀確有意退出直選戰場，甚至有傳她是為參選特首作準備，「但中央領導會否想她繼續在議會內發揮某些功能，希望她改循選委會入局，仍存在變數。」

二、富二代、富三代成未來議會生力軍之一。據悉，選委會界別的「祝福」名單上，有多人屬富二代、富三代背景，已故全國政協副主席霍英東長孫霍啟剛幾近鐵定入圍，現年37歲的香港青年聯會主席梁毓偉亦盛傳入局。梁毓偉的父親是龍昌集團主席梁麟。

三、老將受惠於議席「膨脹」。典型例子，除上述蔣麗芸等可循選委會再度入局外，已連任多屆、本傳或交棒予黃英豪的中華出入口商會代表黃定光，據悉亦獲推薦原位連任，黃英豪則循選委會入局。

有政界人士表示，往屆立法會選舉，建制陣營在提名期一個月前已知自己能否取得「入場券」，盡快展開競選工程，但今屆因北京穩操勝券，不急於定奪，才會延至下周初才拍板。