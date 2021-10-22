110年全國運動會電子競技團體賽，以弘光校隊為主體的台中市代表隊在「英雄聯盟」項目，一路過關斬將，闖進5強，20日冠亞軍賽與台北市代表隊對戰，第一局獲勝後，第二局一度被對方追平，第三局再度扳回一成勇奪金牌，競賽過程相當刺激。

弘光科大多媒體遊戲發展與應用系主任黃建基表示，110年全國運動會台中市電競代表隊以弘光校隊「弘光獵鷹」為主的選手樊兆富、吳羿翰、呂致遠、劉人豪、趙翊傑等5人組成，由校隊教練邱亮融指導，這次在「英雄聯盟」一路過關斬將，為台中市贏得團體賽金牌，大家欣喜萬分。

弘光獵鷹電競校隊代表台中市，奪全運會電競團體賽金牌，，運動局長李昱睿(左四)賽前到選手中心勉勵。（陳淑娥攝）

全運會電競「英雄聯盟」項目，從10月19日開始比賽，台中市電競隊首戰花蓮隊，旗開得勝以2比零獲勝，接下來對戰新北市、新竹縣，皆已2比零的成績獲勝進入4強。

弘光獵鷹電競校隊代表台中市，奪全運會電競團體賽金牌。（陳淑娥攝）

冠亞軍賽與台北市對戰，第一局獲勝後，第二局一度被對方追平，不過，選手穩住壓力，第三局再度扳回一成，最後以2 比1贏得台中市全運會電競賽的第二面金牌，競賽過程相當刺激。

教練邱亮融表示，5位選手中，有今年才加入隊伍的選手，因此，新生跟著學長透過團康遊戲，增加彼此的互動，從遊戲中認識培養默契，也從團體生活裡面認識對方個性，知道怎樣做最有效的溝通，每個禮拜至少挑一天，進行電競隊的對內會議，討論隊伍近況、習慣的戰術。

比賽前三個星期，選手為了獲得全運會能獲得勝利，每天待在選手訓練室至少8個小時以上，每個星期也只有休一天。選手劉人豪說，比賽前，選手之間練習時如果有問題，教練會在每一場練習賽後，幫忙找出問題點，想辦法大家解決，才不會讓隊伍氣氛不好。5名選手上台領獎時異口同聲說：「冠亞軍比賽過程真的很緊張，很開心最後獲勝得到金牌。」

黃建基指出，台中市政府注重每一個代表選手，這次比賽前，運動局長李昱睿、台中市體育總會電子競技運動委員會在特別中秋節前，到校為選手加油打氣，19日進入四強，李局長下班後趕高鐵到新北市選手下榻的旅館，給團隊及選手加油勉勵，雖然台中市電競代表隊是第一次成軍，但是選手不負眾望，靠著平時堅實的練習，最後贏得勝利。