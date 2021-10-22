眼見「忍者龜」韋斯布魯克加盟湖人首戰表現低迷，只拿8分、5籃板及3助攻，且有4失誤，場上正負值更達負23，湖人總教練佛格決定把所有責任扛在自己肩上，「我認為他打得還不錯，卻沒擁有足夠的球權與融入球隊，這是我的責任！」

「我們會繼續好好研究，讓韋斯布魯克變得有用，同時不能影響到詹姆斯與安東尼戴維斯正常發揮，」佛格說，「那兩人顯然狀態不錯，但我沒有好好幫助韋斯布魯克打出好表現，這是很容易解決的問題，我們每天都在研究，情況可以好轉。」

問題是韋斯布魯克不僅在開幕戰表現低迷，先前熱身賽表現更是失誤連連，就連原本擅長的強勢進攻動作也消失了，很明顯待在詹姆斯、安東尼戴維斯兩大湖人球星身邊，他還是找不到如何共存的有效方式，不過安東尼戴維斯似乎不擔心。

「韋斯布魯克做回了自己，他今天跟每個人都說了垃圾話，他還是他平常的樣子，」安東尼戴維斯在今天湖人訓練過後表示，「我知道他打得很掙扎，但他會好起來的，他必須做回自己。」湖人接下來在23日主場出戰上季西區冠軍太陽。